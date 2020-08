W niedzielę o świcie, w centrum Warszawy starły się dwa, całkowicie odmienne od siebie światy Formuły 1. Bartłomiej Marszałek i Robert Kubica w ramach unikalnego projektu PKN ORLEN zmierzyli się w motorsportowym pojedynku, by w niecodzienny sposób uczcić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Rozstrzygnięcie pojedynku poznamy 15 sierpnia o godz.: 11:30!

Rozmowa Pawła Pawłowskiego z Robertem Kubicą Jakub Rutka / RMF FM

PKN ORLEN angażuje się w projekty, które upamiętniają najważniejsze wydarzenia historyczne. Chcemy docierać z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym szczególnie do młodego pokolenia. Dlatego składamy hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej, która wpłynęła nie tylko na historię Polski, ale i całej Europy, w ciekawej, współczesnej odsłonie, angażując naszych czołowych sportowców. Wyniki ich wyjątkowej rywalizacji poznamy już w najbliższą sobotę - powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Autorem muzyki do finalnej wersji nowego filmu wizerunkowego jest jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie współczesnych polskich kompozytorów - Radzimir Dębski, pseud. Jimek. Obaj kierowcy wystąpili też w dedykowanych wydarzeniu kaskach w specjalnym, okolicznościowym malowaniu. Projekt grafiki na kask dla Bartłomieja Marszałka przygotował Amadeusz Mierzwa. Autorem wzoru malowania na kask dla Roberta Kubicy oraz identyfikacji wizualnej wydarzenia jest wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Patryk Hardziej.

Wyścig w sercu Warszawy nie został wcześniej zapowiedziany, a cały projekt utrzymywany był w ścisłej tajemnicy. Z wydarzenia powstała bogata relacja filmowa i zdjęciowa.

Robert Kubica / Jakub Rutka / RMF FM

- Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę się ścigał z motorowodnym bolidem F1H2O, na dodatek w Warszawie! - komentuje Robert Kubica. Bardzo podobał mi się format naszej rywalizacji z Bartkiem Marszałkiem, konfrontację tak bardzo odmiennych dyscyplin motorsportu są zawsze ciekawe. Muszę też przyznać, że mój rywal poprzeczkę zawiesił wysoko, ale wyniku naszej rywalizacji jeszcze nie zdradzę - dodaje.

- Do zespołu ORLEN Team dołączyłem na początku roku, ale wciąż nie miałem okazji, by wystartować w nowych barwach. Bardzo się cieszę, że w końcu pojawiła się wspaniała okazja. Możliwość uczczenia rocznicy bitwy, która rozegrała się w pobliżu mojego rodzinnego miasta jest dla mnie prawdziwym powodem do dumy. Nie spodziewałem się debiutu w tak wyjątkowych okolicznościach! - cieszy się Marszałek, kierowca motorowodnego bolidu F1H2O.

Gościnny udział w wydarzeniu wzięła również ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny / Jakub Rutka / RMF FM



Obok polskich przedstawicieli świata Formuły 1, gościnny udział w wydarzeniu wzięła również ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny, która na niebie wykonała flagę Polski. W ramach upamiętniania rocznicy, Grupie Żelazny towarzyszył Boeing 737 "Marszałek Józef Piłsudski" należący do Polskich Sił Zbrojnych.

Grupie Żelazny towarzyszył Boeing 737 "Marszałek Józef Piłsudski" należący do Polskich Sił Zbrojnych. / Jakub Rutka / RMF FM





Kto wygrał pojedynek pomiędzy najszybszymi Polakami na lądzie oraz wodzie? Relacja na antenie TVP2 oraz w mediach społecznościowych PKN ORLEN już 15 sierpnia o godz.: 11:30.