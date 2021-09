Ponad 62 kilometry biegu, 1901 podciągnięć, 3800 pompek i 5700 przysiadów w ciągu doby zrobił Piotr Surowczyk z Krakowa - trener i zawodnik Crossfitu. Tym samym pobił rekord świata w crosfitowym treningu o nazwie Murph.

Piotr Surowczyk w czasie bicia rekordu / Archiwum prywatne /

Udało się zrobić 19 pełnych rund i zacząć kolejną. Rekord został pobity - może nie tak bardzo jak zakładałem, ale i tak jestem z siebie zadowolony - relacjonował w rozmowie z RMF FM Piotr Surowczyk. Co było najcięższe? do połowy najcięższe były pompki. Od połowy podciągnięcia zaczęły sprawiać bardzo duży problem - przyznał krakowianin. Twarda bania i do przodu. Myślę, że udało się to wszystko zrobić głową - tłumaczył.

Piotr Surowczyk podjął się bicia rekordu w szczytnym celu - by nagłośnić zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego na SMA chłopczyka z Chrzanowa, Jasia Kozuba.





Na czym polega crossfitowy trening Murph? Jego nazwa pochodzi od nazwiska porucznika NAVY SEALs, Michaela Murphy’ego, zabitego podczas misji w Afganistanie w 2005 roku. Ludzie uważają ten trening za bardzo ciężki, składa się on z jednej mili biegu, 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów i dodatkowo mili biegu na zakończenie. To wszystko wykonuje się w 10-kilogramowej kamizelce - tłumaczył Surowczyk w rozmowie z RMF FM.