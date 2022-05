Koszulka jednego z najlepszych piłkarzy w historii Argentyńczyka Diego Maradony, w której strzelił "ręką Boga" bramkę Anglii w ćwierćfinale mistrzostw świata w 1986 roku, uzyskała na aukcji zawrotną, rekordową kwotę 7,1 mln funtów (9,3 mln dol.) - poinformowała firma Sotheby's.

Koszulka Diego Maradony

To najwyższa w historii cena za memorabilium sportowe uzyskana na aukcji, którą przeprowadzono on-line. Spodziewano się, że za koszulkę Argentyńczyka będzie można otrzymać od 4 do 6 mln. Nazwiska nabywcy nie ujawniono.

Poprzedni rekord cenowy został ustanowiony w grudniu 2019 r. - wówczas za 8,8 mln dol. kupiono na aukcji w Nowym Jorku oryginalny manifest igrzysk olimpijskich napisany przez barona Pierre'a de Coubertina. Dokument jest jedyną znaną kopią przemówienia francuskiego arystokraty z Paryża w 1892 r., gdy zaproponował wznowienie organizacji igrzysk nawiązując do tradycji starożytnych zmagań.



Ćwierćfinałowy mecz Argentyny z Anglią przeszedł do historii futbolu. Wówczas Maradona trafił na 1:0, pokonując bramkarza Petera Shiltona lewą ręką. Jak później komentowano, widział to cały świat, ale nie widzieli sędziowie. Sam Argentyńczyk, mówiąc o tej bramce, wypowiedział słynną frazę: "to była ręka Boga". W 2002 r., w głosowaniu na stronie FIFA, uznano ją za gol stulecia.



Gol na 2:0 to już zupełnie inna historia. Trafienie to było kwintesencją talentu Maradony. Otrzymał on piłkę w okolicach linii środkowej, sztuczką techniczną zmylił dwóch rywali, później na pełnej prędkości mijał kolejnych, w tym bramkarza, i trafił już do pustej siatki. Straty Anglików zmniejszył potem Gary Lineker, ale spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla "Albicelestes".



Po meczu koszulką z Maradoną wymienił się angielski pomocnik Steve Hodge i do tej pory pozostawała ona w jego posiadaniu. Po śmierci Maradony w listopadzie 2020 roku Hodge zapewniał, że koszulka nie jest na sprzedaż, ale zmienił zdanie.



Najdrożej do tej pory sprzedaną piłkarską koszulką jest ta należąca do słynnego Brazylijczyka Pelego z finału mistrzostw świata w 1970 roku. W 2002 r. uzyskano za nią ponad 157 tys. funtów, trzy razy więcej niż się spodziewano. Rekordowa kwota za strój sportowy - 5,64 mln dol., została uzyskana w 2019 r. za koszulkę legendy baseballu Babe Rutha z New York Yankees.