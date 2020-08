Poważny wypadek na kolarskim klasyku IL- Lombardia. Jeden z faworytów Remco Evenepoel spadł z wiaduktu. Kolarz przed tygodniem wygrał Tour de Pologne.

Remco Evenepoel przed tygodniem wygrał Tour de Pologne / Grzegorz Momot / PAP

Belgijski kolarz nie zdołał odpowiednio wejść w zakręt. Na zjeździe uderzył rowerem w balustradę wiaduktu i przeleciał nad barierką. Poleciał w drzewa. To był upadek na pewno z wysokości kilku metrów.

Ratownicy pojawili się na miejscu po kilku minutach. Zawodnik był przytomny, kiedy transportowano go do karetki. Teraz jest w drodze do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.