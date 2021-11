Rajd Wysp Kanaryjskich zakończył sezon Rajdowych Mistrzostw Europy ERC – najstarszego rajdowego cyklu świata. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli w tej imprezie znakomite 3. miejsce. Dzięki imponującej jeździe na przestrzeni całego sezonu Marczyk został II-wicemistrzem Europy w klasyfikacji kierowców, zaś Gospodarczyk wicemistrzem Europy w klasyfikacji pilotów.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk podczas Rajdu Wysp Kanaryjskich / Materiały prasowe

45. Rajd Wysp Kanaryjskich stanowił ósmą i zarazem ostatnią rundę tegorocznego sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy ERC. Impreza została przełożona na weekend 18-20 listopada z pierwotnego terminu, z początku maja. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk przylecieli do Las Palmas de Gran Canaria z nadzieją na walkę o jak najwyższe cele i zakończenie sezonu mistrzostw Europy z kolejnymi cennymi tytułami.

Załogi po raz pierwszy zmierzyły się na odcinku testowym Telde Cazadores. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali pierwszy przejazd tej próby... ale to jeszcze nic. Po chwili wygrali też drugi przejazd oraz trzeci. Kapitalną formę załoga ORLEN Team potwierdziła wygrywając odcinek kwalifikacyjny. To był absolutnie imponujący pokaz siły Polaków.

Podczas pierwszego dnia na żadnym z odcinków Mikołaj i Szymon nie wypadli z pierwszej piątki. Załoga kapitalnie pojechała m.in. na odcinku numer dwa, gdzie stracili do zwycięskiej załogi ledwie 0,1 s! Podczas dziewiątej próby załoga ORLEN Team postawiła już na swoim i wygrała superoes w Las Palmas, awansując na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugiego dnia duet ORLEN Team kontynuował znakomitą jazdę. Ostatecznie Marczyk i Gospodarczyk zakończyli imprezę na kapitalnym 3. miejscu.

Kapitalny finisz sezonu sprawił, że załoga dopisała do swojego dorobku kolejne cenne punkty i zarazem kolejne tytuły. Mikołaj Marczyk został II-wicemistrzem Europy w klasyfikacji kierowców, zaś Szymon Gospodarczyk został wicemistrzem Europy w klasyfikacji pilotów. To zdecydowanie największy sukces w karierze polskiej załogi. Dodajmy, że już wcześniej Polacy zostali mistrzami Europy juniorów w kategorii Michelin Talent Factory.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk podczas Rajdu Wysp Kanaryjskich / Materiały prasowe

Jesteśmy na mecie Rajdu Wysp Kanaryjskich. Jesteśmy w znakomitych nastrojach, bo kończymy imprezę na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej. Tym samym przypieczętowaliśmy kolejne tytuły - wicemistrza Europy wśród pilotów dla Szymona i II-wicemistrza Europy dla mnie w klasyfikacji kierowców. To naprawdę wielkie wyróżnienie i ogromny sukces - mówił na mecie Mikołaj Marczyk.

To dla nas wyjątkowy sezon. Wywalczyliśmy tytuł mistrzów Polski, mistrzów Europy juniorów, teraz trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. Cieszę się, bo nasz postęp jest widoczny w wynikach. Dojechaliśmy do mety każdego rajdu, każdego odcinka specjalnego tego sezonu. Jesteśmy szczęśliwi - to dało nam ogrom doświadczenia. Idziemy w dobrym kierunku i wierzymy, że najlepsze jest przed nami. Jestem dumny z całego naszego zespołu - zakończył Marczyk, kierowca ORLEN Team.

Za nami ósma, ostatnia runda ERC. To niesamowite uczucie - zostać wicemistrzem Europy w klasyfikacji pilotów. Nawet w najśmielszych snach nie marzyłem o tym, że taki scenariusz może się kiedyś wydarzyć. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy - powiedział po zakończeniu rajdu Szymon Gospodarczyk.

Cieszę się, bo przejechaliśmy ten rajd czysto i bardzo równo. Od samego początku notowaliśmy świetne czasy i zajęliśmy 3. miejsce. Myślę, że nie dało się zakończyć tego sezonu w lepszy sposób - podsumował wicemistrz Europy w klasyfikacji pilotów.

Sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Mistrzostw Europy jest już zakończony. To jednak nie oznacza, że końca dobiegł sezon startów dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga ORLEN Team weźmie udział w imprezach kończących rajdowy rok w naszym kraju - Tor Modlin Rally Show, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada oraz prestiżowym Rajdzie Barbórka z legendarnym Kryterium Asów na ulicy Karowej w Warszawie w dniach 3-4 grudnia.