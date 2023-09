Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, reprezentujący ORLEN Team, w ten weekend przeniosą się z tras Dolnego Śląska na Podbeskidzie, gdzie wezmą udział w Rajdzie Śląska. Jest to kolejna runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP), która awansowała do FIA European Rally Trophy (FIA ERT) – międzynarodowych rozgrywek pod egidą FIA. W miniony weekend załoga solidnie przygotowywała się do startu, biorąc udział w Tarmac Masters, gdzie zdobyła 2. miejsce.

Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel / Wojciech Marczyk / RMF FM Podczas 5. Turbojulita Rally, Kacper i Kuba zajęli drugie miejsce na odcinkach wokół Jedliny-Zdrój, co stanowiło dobrą próbę przed nadchodzącymi mistrzostwami Polski. W stawce Rajdu Śląska, który liczy 50 załóg w RSMP, będą rywalizować korzystając ze swojej Skody Fabii Rally2 Evo. Na ich auto zostanie przyklejony numer 3. Rajd Śląska to wyjątkowa impreza, dlatego cieszę się, ze organizator w tym roku przygotował odcinki na miarę rajdów na Śląsku. Próby wyglądają na mega trudne i bardzo techniczne. My zaliczyliśmy bardzo dobry trening podczas 5. Turbojulita Rally, i wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w Katowicach oraz wzdłuż odcinków na Podbeskidziu! - powiedział Kacper Wróblewski. Jakub Wróbel, pilot Kacpra Wróblewskiego dodaje, że: Tarmac Masters w Jedlinie-Zdrój za nami. Bardzo wysokie tempo konkurencji od samego początku, zmienna pogoda oraz wspaniałe odcinki dały nam naprawdę solidny trening przed kolejną rundą mistrzostw Polski. Z kolei licznie zgromadzeni kibice wzdłuż oesów dodawali nam powera. Zapraszamy tym razem na Podbeskidzie i na serwis pod Stadionem Śląskim w Chorzowie. W ramach szóstej, przedostatniej rundy mistrzostw Polski (RSMP) zmierzy się 50 załóg, w tym cała krajowa czołówka. Z pierwszym numerem startowym pojadą ubiegłoroczni triumfatorzy Rajdu Śląska i liderzy punktacji RSMP - Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo). Grzyb - dwukrotny rajdowy mistrz Polski (2016 i 2018) może przypieczętować swój trzeci tytuł już w Chorzowie, na jedną rundę przed końcem sezonu. Aby tego dokonać musi wywalczyć na Śląsku co najmniej 23 punkty na 35 możliwych do zdobycia. Taki rezultat da mu mistrzostwo niezależnie od wyników rywali. Na Oesach się ścigamy. A po nich atmosfera jest fajna. Jak na razie to się wszystko udaje i tego się trzymamy - mówi Jakub Wróbel pilot Kacpra Wróblewskiego, który w tym sezonie pilotował już kilka razy Grzegorza Grzyba startując z nim w mistrzostwach Europy. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel z dużymi nadziejami przed Rajdem Śląska Celem załogi Orlen Teamu jest jednak wygrana w Rajdzie Śląska. Ostatnio w dwóch startach byli drudzy i teraz czas przeskoczyć stopień wyżej. Chcemy walczyć o wygraną, bo właśnie po to wróciliśmy do rajdów i zrobimy wszystko, żeby tak się stało - przyznaje Kacper Wróblewski. Rajd Śląska będzie trwać trzy dni. Pierwszego dnia zawodnicy rywalizują na 4-kilometrowym odcinku w centrum Katowic. Drugiego dnia rajdowe duety mają do przejechania 7 odcinków, z czego ostatni odbędzie się pod Stadionem Śląskim w Chorzowie. Trzeciego dnia zawody odbędą się na dwóch odcinkach, przez które zawodnicy będą przejeżdżali dwukrotnie. Cała trasa Rajdu Śląska to łącznie 150,34 km odcinków specjalnych. Zobacz również: W takim składzie Polska zagra z Wyspami Owczymi. Jest wielki powrót

Gorące Cancun na koniec sezonu. Znamy gospodarza WTA Finals

Widzew wygrał ze Zniczem w sparingu. Debiut trenera Myśliwca

Wrocław gotowy na eliminacyjny mecz Ukrainy z Anglią