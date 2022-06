Jiří Procházka (Czechy) pokonał Glovera Teixeirę (Brazylia) w rozgrywanej w Singapurze gali UFC 275. Procházka zwyciężył w piątej rundzie i został nowym mistrzem kategorii półciężkiej.

Przebieg walki zapowiadał, że o jej wyniku zdecydują sędziowie. W ostatnich 30 sekundach zmagania Procházka zaczął dusić Teixeirę, w wyniku czego Brazylijczyk poddał się.

Wiem, że mam odpowiednią technikę, odpowiednią kondycję, odpowiednie IQ do walki, żeby być na szczycie, żeby być najlepszy w mojej kategorii - powiedział przed walką Procházka.

Po walce Teixeira zaproponował Procházce rewanż za pośrednictwem mediów społecznościowych.

UFC, czyli Ultimate Fighting Championship, to amerykańska organizacja MMA założona w 1993 roku. Liczba "275" to oznaczenie kategorii półciężkiej - od 84 do 93 kg wagi.

Jiří Procházka urodził się 14 października 1992 roku. W MMA walczy od 2012 roku. Waży 93 kilogramy i ma 193 centymetrów wzrostu.

Glover Teixeira urodził się 28 października 1979 roku. Zawodnikiem mieszanych sztuk walki jest od 2002 roku. Waży 93 kg, ma 188 cm wzrostu.