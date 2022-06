Golfista Tiger Woods jest jednym z trzech sportowców, których majątek szacuje się na ponad miliard dolarów - poinformował magazyn "Forbes". Dwaj pozostali to koszykarze LeBron James i Michael Jordan.

Tiger Woods / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Według "Forbesa" 46-letni Woods, zwycięzca 15 turniejów wielkoszlemowych, zgromadził majątek wartości 1,7 miliarda dolarów, ale na polach golfowych zarobił mniej niż 10 procent tej sumy.

Lwia część majątku pochodzi z umów sponsorskich i promocyjnych z takimi firmami, jak Nike, Gatorade, Monster Energy i TaylorMade. Woods prowadzi firmę zajmującą się projektowaniem pól golfowych (TGR Design), przedsiębiorstwo produkujące imprezy na żywo (TGR Live), a także sieć restauracji (The Woods). Ponadto ma udziały w kilku firmach związanych z golfem i minigolfem.



W ubiegłym tygodniu "Forbes" oszacował majątek 37-letniego LeBrona Jamesa na miliard dolarów. Zawodnik Los Angeles Lakers jest pierwszym aktywnym graczem NBA, który został miliarderem.



Majątek 59-letniego Michaela Jordana wynosi ok. 1,7 miliarda dolarów. Jak informuje "Forbes", sześciokrotny mistrz NBA z Chicago Bulls osiągnął status miliardera dopiero 11 lat po zakończeniu kariery sportowej.



Po przejściu na sportową emeryturę do miliarda dolarów powiększył swój majątek także inny koszykarz - Kobe Bryant, który zginął tragicznie w katastrofie helikoptera w styczniu 2020 roku.