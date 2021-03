Hyundai Motorsport Customer Racing ogłosił dziś nazwiska zawodników, którzy zostaną objęci programem Customer Racing Junior Driver. Celem programu jest wspieranie młodych talentów, zarówno na trasach rajdowych, jak i torach wyścigów płaskich. Przedsięwzięcie, realizowane przez Hyundai Motorsport, kontynuowane jest trzeci rok z rzędu, a młodzi kierowcy, którzy rywalizują za kierownicą samochodów zbudowanych przez zespół z Alzenau, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w rozwoju sportowej kariery.

/ Materiały prasowe

W ramach programu, każdy wybrany kierowca będzie mógł skorzystać ze wsparcia inżynierów działu Customer Racing, a także wsparcia ze strony najlepszych kierowców Hyundai Motorsport. Pomoc będzie obejmować również pracę nad wizerunkiem sportowym prezentowanym w mediach. Wszystko po to, by zbudować silny profil potrzebny do odniesienia sukcesu w FIA WRC i FIA WTCR.

W tym sezonie grupę otwierają kierowcy reprezentujący Hyundai Motorsport w kategorii WRC 2. Norweg Ole Christian Veiby kontynuuje swój drugi rok z zespołem i programem Junior Driver, ale dołączają do niego zespołowi koledzy - Szwed Oliver Solberg i Fin Jari Huttunen.

Wszyscy trzej wnoszą imponujący dorobek wywalczony w samochodach Hyundai i20 R5: Huttunen jako urzędujący mistrz Polski i mistrz WRC 3, a Solberg jako triumfator kategorii ERC 1 Juniorów w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy. Na odcinkach specjalnych Mistrzostw Świata dołączy do nich także Pierre-Louis Loubet, który podobnie jak w 2020 roku, reprezentuje grono zawodników z najwyższej kategorii WRC jako kliencki kierowca Hyundaia i20 Coupe WRC.

Po udanym debiutanckim sezonie w i20 R5, nominowany został także Gregoire Munster. Luksemburczyk zamknął rok 2020 na drugim stopniu podium ERC 1 Junior i trzecim w ERC. Teraz kierowca skupia się na mistrzostwach Belgii, chociaż planuje również starty w wybranych imprezach międzynarodowych.

Nową twarzą w Junior Driver będzie Josh McErlean. 22-letni Irlandczyk walczył za sterami i20 R5 w ramach Motorsport Ireland Rally Academy w kilku różnych krajowych i międzynarodowych imprezach 2020 roku, a kulminacją sezonu był pierwszy występ w WRC 3 podczas grudniowego Monza Rally. Na jednych z najtrudniejszych odcinków specjalnych zeszłorocznego czempionatu był w stanie zmierzyć się ze stałymi bywalcami serii. Dlatego w 2021 roku skupi się na pełnym cyklu WRC 3, jednocześnie biorąc udział w rajdowych Mistrzostwach Europy i Wielkiej Brytanii.

Jari Huttunen / Materiały prasowe



Drugą mocną grupę stanowią kierowcy wyścigów płaskich. Czeski kierowca Jáchym Galáš przechodzi w tym roku z TCR ​​Eastern Europe do TCR Europe, a jego bronią będzie Hyundai i30 N TCR. Po zajęciu podium w 2020 roku, 19-latek w swoim nowym wyzwaniu będzie cieszył się wsparciem programu Junior Driver. TCR Europe jest jedną z najbardziej konkurencyjnych serii w rankingu rozgrywek wyścigowych, zaledwie jeden szczebel poniżej FIA WTCR.

Najmłodszymi członkami grupy Junior Driver 2021 są 16-latkowie Tyler Maxson i Tyler Gonzalez. Para, po osiągnięciu doskonałych wyników w 2020 roku, weźmie udział w Copeland Motorsport Veloster N TCR w IMSA Michelin Pilot Challenge. Maxson zdominował serię TC America w swoim debiucie z Veloster N TCR, zdobywając 11 zwycięstw - w tym 9 podczas pierwszych wyścigów sezonu. W międzyczasie Gonzalez miał udany rok w Hyundaiu Veloster Turbo, który jest ściśle oparty na modelu produkcyjnym.

Razem zadebiutowali na IMSA na Road Atlanta w październiku, gdzie zajęli doskonałe drugie miejsce po rywalizacji "koło w koło" na ostatnich okrążeniach wyścigu. W 2021 roku zamierzają powtórzyć sukces.

Ekipę uzupełnia malezyjski kierowca Mitchell Cheah, który planuje zająć miejsce w odnoszącym sukcesy Engstler Motorsport. Cheah zdobył wiele tytułów z i30 N TCR, zarówno w Niemczech jak i w Azji. Pomimo tego, że jego plany na 2020 rok zostały zakłócone przez pandemiczne ograniczenia, Cheah pojawił się jednorazowo w TCR Germany - gdzie zajął pole position i podium na Red Bull Ring - również w FIA WTCR.

Ścigając się z zespołem Engstler Motorsport podąża śladami Luca Engstlera, który w pełni skorzystał ze wsparcia oferowanego przez program Junior Driver w pierwszym sezonie, przechodząc do pełnoetatowej jazdy i30 N TCR w FIA WTCR w 2020 roku.

Andrew Johns (Hyundai Motorsport Customer Racing Operations Leader): Zaangażowanie w rozwój młodych utalentowanych kierowców jest istotną częścią działu Customer Racing, tak jak całego Hyundai Motorsport. Zdajemy sobie sprawę, że możemy zbudować najlepsze możliwe samochody, ale potrzebujemy również mocnych zawodników, którzy są w stanie uzyskać maksymalne osiągi na torze lub na odcinkach specjalnych. Dzięki inicjatywie Customer Racing Junior Driver możemy wspierać niektórych z najlepszych młodych kierowców rywalizujących w klienckich ekipach Hyundaia w rajdach i wyścigach TCR na całym świecie. Dzięki ścisłej współpracy z nimi i ich zespołami możemy pomóc każdemu z nich w ciągłym doskonaleniu się, aby mogli uzyskiwać najlepsze wyniki i budować karierę w sportach motorowych, która doprowadzi ich do najbardziej prestiżowych kategorii WRC lub WTCR.