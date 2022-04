Iga Świątek zwyciężyła w turnieju Miami Open! Polka pokonała w finale Japonkę Naomi Osakę 6:4, 6:0. To szósty zawodowy triumf raszynianki! Świątek dołączyła też do "Sunshine Double Club" - elitarnego grona tenisistek, które zwyciężyły w jednym sezonie w rozgrywanych po sobie turniejach w Indian Wells i Miami. Dotychczas dokonały tego jedynie Niemka Steffi Graf w latach 1994 i 1996, Belgijka Kim Clijsters w 2005 oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka w 2016 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Iga Świątek / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

20:37

Ostatnie tygodnie to dominacja polskiej 20-latki na światowych kortach. Wygrała 17 ostatnich meczów, jest niepokonana od połowy lutego. Z jej tegorocznym bilansem 26-3 nie może się równać żadna inna tenisistka.

Za zwycięstwo na Florydzie otrzymała 1,23 mln dolarów premii.

20:33

To szósty zawodowy triumf, Świątek a piąty w cyklu WTA. W poprzednim sezonie zwyciężyła w Adelajdzie i Rzymie. Pod koniec lutego wygrała turniej w Dausze, a dwa tygodnie temu podbiła Indian Wells. Jej największym sukcesem pozostaje wielkoszlemowy tytuł z Paryża z 2020 roku. Jedyny finał imprezy WTA przegrała w debiucie na tym etapie w Lugano w 2019 roku.

Osaka-Świątek 4:6, 0:6

Gem rozpoczął się od remisu po 15. Później Polka swoim mocnym serwisem zmusiła Osakę do dwóch błędów i prowadziła 40:15. Mecz zakończyła mocnym serwisem. Świątek wygrywa Miami Open!

Osaka-Świątek 4:6, 0:5

Kolejny gem dla Świątek! Polka przełamała Osakę zwyciężając do 15!

Osaka-Świątek 4:6, 0:4

Dominacja Świątek na korcie! Polka wygrała swój gem serwisowy na przewagę i jest już o dwa gemy od zwycięstwa w Miami Open!

Osaka-Świątek, 4:6, 0:3

Kolejne przełamanie Polki! Świątek nie dała większych szans rywalce i zwyciężyła do 15.

Osaka-Świątek 4:6, 0:2

Świątek cały swój gem serwisowy miała pod kontrolą i pewnie podwyższyła prowadzenie.

Osaka-Świątek 4:6, 0:1

Drugiego seta od serwisu rozpoczęła Osaka, ale to Polka wygrała pierwsze trzy wymiany. Ostatecznie Świątek przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie w II secie.

Osaka-Świątek 4:6

Polka wygrywa pierwszego seta! Zaczęła gem od prowadzenia 40:15 i wygrała seta po aucie Osaki.

Osaka-Świątek 4:5

Po trzech wymianach prowadziła Świątek 30:15, ale Osaka zdołała doprowadzić do remisu ostatecznie wygrać gema do 30.

Osaka-Świątek 3:5

Pierwsze dwa punkty zdobyła Osaka., ale potem Polka po dojściu do siatki wygrała wymianę. Po dobrym serwisie i wygranej wymianie Świątek wyszła na prowadzenie. Zwycięstwo w gemie Polka zapewniła sobie po aucie rywalki.

Osaka-Świątek 3:4

Gem rozpoczął się od remisu, ale później w dwóch wymianach zwyciężyła Osaka. Później wyrzuciła piłkę w aut, uderzyła w siatkę i był remis 40:40. Po grze na przewagi w gemie ostatecznie zwyciężyła Japonka.

Osaka-Świątek 2:4

Gem zaczął się od remisu 15:15, ale kolejne dwie wymiany wygrała Świątek. Po wyrzuceniu piłki w aut przez Polkę zrobiło się 30:40, ale ostatecznie Polka podwyższyła prowadzenie na 4:2.

Osaka-Świątek 2:3

Polka na prowadzeniu! Osaka zbyt lekko serwowała i Świątek zdołała przełamać rywalkę w drugiej szansie.

Osaka-Świątek 2:2

Tym razem Świątek dość łatwo uporała się ze swoją rywalką wygrywając do 15. Na tablicy wyników znowu remis.

Osaka-Świątek 2:1

Tym razem Osaka nie dała szans Polce i zwyciężyła gem do zera. Japonka prowadzi w pierwszym secie 2:1.

Osaka-Świątek 1:1

Gem był zacięty, ale do 30 wygrała go Świątek kończąc go asem.

Osaka-Świątek 1:0

Ostatecznie po ponad 10. minutach gry w pierwszym gemie zwyciężyła Osaka kończąc mocnym serwisem.

Osaka-Świątek 0:0, 40:40

Pierwszy punkt serwisem zdobyła Osaka. Później Świątek nie utrzymała piłki w korcie, ale dwie następne wymiany zdołała wygrać i był remis. Następnie Japonka zaserwowała asa, wrzuciła piłkę w siatkę i znowu popisała się asem. Trwa długa gra na przewagi.

19:09

Zaczynamy! Pierwsza serwuje Osaka.

19:05

Obie tenisistki są już na korcie i rozgrzewają się.

18:51

Tenisistka z Raszyna jest też o krok od dołączenia do "Sunshine Double Club" - elitarnego grona tenisistek, które zwyciężyły w jednym sezonie w rozgrywanych po sobie turniejach w Indian Wells i Miami. Dotychczas dokonały tego jedynie Niemka Steffi Graf w latach 1994 i 1996, Belgijka Kim Clijsters w 2005 oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka w 2016 roku.

18:50

Ostatnie tygodnie do dominacja polskiej 20-latki na światowych kortach. Wygrała 16 ostatnich meczów (jest niepokonana od połowy lutego), co przełożyło się na triumfy w Dausze i Indian Wells. Z jej tegorocznym bilansem 25-3 nie może się równać żadna inna tenisistka. W dodatku w poniedziałek oficjalnie obejmie prowadzenie w światowym rankingu.