Zlatan Ibrahimović ma w najbliższych dniach podpisać kontrakt z AC Milan, o czym informował m.in. włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Szwedzki gwiazdor sam zasugerował, że już niebawem ponownie zobaczymy go w koszulce Rossonerich.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

O tym, że Zlatan Ibrahimović negocjuje z AC Milan, mówiło się już od kilku tygodni. W czwartek Fabrizio Romano pisał, że Szwed zaakceptował warunki umowy i w najbliższych dniach przybędzie do Mediolanu. "Ibra", który 31 grudnia przestanie być zawodnikiem Los Angeles Galaxy, miał zgodzić się na półroczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok - pisze Onet.

Sam zainteresowany zamieścił w mediach społecznościowych wiele mówiącą fotografię. Na zdjęciu, które znalazło się na Instastories, Zlatan Ibrahimović ubrany w elegancki czarny garnitur przykuwa uwagę czerwonymi oczami. To nawiązanie do barw Milanu.

Przygodę z seniorskim futbolem Ibrahimović rozpoczynał w Malmoe FF, skąd trafił do Ajaksu. Później grał w Juventusie, Interze Mediolan i FC Barcelona. W latach 2010-2012 kibice mogli go oglądać w koszulce AC Milan, skąd przeszedł do Paris Saint-Germain. Potem występował w Manchesterze United, a następnie w Los Angeles Galaxy.