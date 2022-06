Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 4:6, 7:6 (7-2), 7:6 (7-4) i awansował do finału tenisowego turnieju ATP na trawiastych kortach w Halle (pula nagród 2,135 mln euro). Rywalem Polaka w niedzielę będzie lider światowego rankingu Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Hubert Hurkacz / FRISO GENTSCH / PAP/DPA

W Halle, gdzie dwa wcześniejsze występy zakończył na pierwszej rundzie, Polak w drodze do półfinału wyrównane boje, ale żaden nie był tak zacięty jak z Kyrgiosem. W pierwszym secie Australijczyk, który zajmuje 65. miejsce w światowym rankingu, bardzo dobrze serwował, rzadko się mylił z głębi kortu i w dziewiątym gemie pokusił się o jedyne przełamanie. Hurkacz przy jego podaniu wygrał ledwie pięć akcji.

W drugim secie to on zaczął bardziej regularnie i precyzyjnie serwować, miał jednego break pointa, ale partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. Tu nie było wątpliwości, kto jest lepszy, bo 12. zawodnik listy ATP od stanu 0-1 zdobył pięć punktów z rzędu, by ostatecznie wygrać 7-2.

Podobny przebieg miała decydująca odsłona. Obaj bazowali na świetnym podaniu, łącznie posłali w całym meczu 57 asów (30-27 dla Australijczyka). Podopieczny amerykańskiego trenera Craiga Boyntona znowu miał jedną szansę na przełamanie, ale rywal się wybronił i ponownie rozstrzygnięcie nastąpiło w tie-breaku. Decydujący okazał się skuteczny return Hurkacza w sam narożnik kortu, po którym Kyrgios posłał piłkę w siatkę i zrobiło się 5-3.

Polak "przypilnował" swojej przewagi i po 124 minutach wygrał tę część spotkania 7-4 i zameldował się w finale.

Walka o piąty tytuł w karierze

25-letni wrocławianin powalczy o piąty tytuł w karierze, a pierwszy na trawie. Wszystkie cztery dotychczasowe finały wygrał.

W Halle, gdzie w przeszłości 19-krotnie triumfował słynny Szwajcar Roger Federer, Hurkacz zyskał już 300 punktów do rankingu ATP, co zaowocuje powrotem na 10. miejsce w poniedziakowym notowaniu. Zarobił już prawie 215 tys. euro, a w przypadku wygranej w finale na jego konto trafi niemal 400 tys.

Na przeszkodzie może stanąć mu jednak Miedwiediew. Lider światowego rankingu prezentuje na trawie wysoką dyspozycję. Przed tygodniem dotarł do finału w s'Hertogenbosch, w którym uległ jednak Holendrowi Timowi van Rijthovenowi i wciąż czeka na pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym roku. W Niemczech w czterech spotkaniach nie stracił ani jednego seta, a w sobotę - mimo problemów w pierwszej partii - uporał się z reprezentantem gospodarzy Oscarem Otte 7:6 (7-3), 6:3.

Będzie to piąty mecz Polaka z Miedwiediewem. Bilans na razie jest remisowy 2-2.

Wyniki półfinałów:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Oscar Otte (Niemcy) 7:6 (7-3)

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Nick Kyrgios (Australia) 4:6, 7:6 (7-2), 7:6 (7-4)