"Lubię intensywny, szybki hokej. Styl gry prosty, ale bardzo efektywny" - powiedział nowy trener wicemistrza Polski GKS Tychy Pekka Tirkkonen. W środę Fin poprowadzi zespół w meczu o Superpuchar Polski z GKS Katowice.

Nowy trener hokeistów GKS Tychy Pekka Tirkkonen / Zbigniew Meissner / PAP

Pekka Tirkkonen zastąpił Andrieja Sidorenko, który kilka dni wcześniej rozstał się ze śląskim klubem. 55-letni fiński szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca tego sezonu. Pierwszy trening poprowadził w poniedziałek, dzień później spotkał się z dziennikarzami.

Trzech kandydatów na krótkiej liście

Wybór nie był łatwy. Skontaktowaliśmy się z agencjami poszukującymi szkoleniowców. Mieliśmy 16 kandydatów, na krótkiej liście znalazło się trzech. Uznaliśmy, że Pekka będzie najlepszym wyborem, wprowadzi świeżość do drużyny i nowe rozwiązania taktyczne - stwierdził prezes klubu Krzysztof Woźniak.

Dodał, że liczy na zmianę stylu gry zespołu. Przed sezonem bardzo mocno zastanawialiśmy się nad doborem zawodników. Uważam, że skład został zbudowany bardzo mocny. Natomiast styl nie był adekwatny do tego, stąd decyzja o zmianie szkoleniowca. Mamy nadzieję, że za zmianą stylu pójdą wyniki, bo - jak co rok - chcemy walczyć o najwyższe cele - wyjaśnił prezes.

Fin przyznał, że wcześniej nigdy nie był w Polsce. Kiedy klub się ze mną skontaktował, zrobiłem research. Dobrą rekomendację usłyszałem od Tomka Valtonena (były trener Podhala Nowy Targ i reprezentacji Polski), który zapewnił mnie, że GKS jest klubem bardzo profesjonalnie zorganizowanym i wartym uwagi - zaznaczył szkoleniowiec.

Czas na Superpuchar Polski

Tirkkonen przyznał, że czasu przed środowym spotkaniem z GKS Katowice nie jest dużo. Trenujemy, ale nie mogę przekazać zawodnikom zbyt wielu informacji. Powoli będziemy wprowadzać nowe rozwiązania taktyczne. Widać, że drużyna chce pracować, jest fajna atmosfera - dodał.

Podkreślił, że przejęcie zespołu w trakcie rozgrywek nie jest sytuacją łatwą, bo zwykle do zmian trenera dochodzi między sezonami.

Fizycznie zawodnicy są dobrze przygotowani. Widzę w nich wielki potencjał, teraz chodzi o to, by go z nich wydobyć. Pewne modyfikacje wprowadzimy. Lubię intensywny, szybki hokej. W Finlandii stawiamy na współpracę między zawodnikami, styl prosty, ale bardzo efektywny, balans między ofensywą i obroną - wyjaśnił.

Kim jest Pekka Tirkkonen?

Tirkkonen jako zawodnik występował w klubach najwyższych lig Finlandii, Niemiec, Szwecji i Danii. Ma na koncie zdobycie tytułów mistrza Finlandii i Danii. Grał również w reprezentacjach swojego kraju. Z juniorami zdobył dwa tytuły mistrza świata i brązowy medal. Brał udział w MŚ elity.

Jako trener został wybrany najlepszym szkoleniowcem fińskiej ekstraklasy. Pracował też w Szwajcarii, Niemczech i Danii, gdzie przez minione dwa sezony prowadził zespół Herning Blue Fox, zdobywając wicemistrzostwo kraju. W środę w Tychach zdobywcy Pucharu Polski podejmą mistrza kraju GKS Katowice w meczu o Superpuchar Polski. Rok wcześniej katowiczanie wywalczyli to trofeum po zwycięstwie u siebie nad Comarch Cracovią 7:1. GKS Katowice jest po 12 kolejkach liderem tabeli ekstraligi, a tyszanie zajmują piąte miejsce.