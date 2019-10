Około dwudziestu zawodników i trenerów padło w ciągu ostatniego roku ofiarą złodziei. W niektórych przypadkach do zastraszenia i okradzenia ich domów przestępcy użyli broni palnej.

Piłkarze Realu Madryt podczas meczu z Granadą / FERNANDO VILLAR / PAP/EPA

Ostatnią ofiarą serii napadów na domy piłkarzy występujących w lidze hiszpańskiej jest brazylijski pomocnik Realu Madryt Casemiro. Jego willę okradła w ostatnią sobotę września grupa uzbrojonych mężczyzn. Po zastraszeniu żony i małego syna piłkarza splądrowali dom i zabrali cenne kosztowności.



Policja wskazuje, że kradzież w willi Casemiro zbliżona była schematem do innych przypadków napadów na domy piłkarzy. Przestępcy wykorzystywali nieobecność zawodników, wynikającą z udziału w meczu lub w zgrupowaniu. W przypadku Brazylijczyka kradzież miała miejsce, kiedy rozgrywał on derbowe spotkanie przeciwko Atletico Madryt.



W przypadku Lucasa Vazqueza, klubowego kolegi Casemiro, przestępcy wykorzystali nieobecność piłkarza spowodowaną urlopem. Jego willę okradli krótko po zakończeniu sezonu, kiedy piłkarz odpoczywał na wakacjach.



W gronie ofiar złodziei są też inne gwiazdy "Królewskich", m.in. ich szkoleniowiec Zinedine Zidane, Marco Asensio, a także Raphael Varane. Ten ostatni po splądrowaniu domu przez napastników stracił przedmioty i gotówkę o łącznej wartości ponad 70 tys. euro.



W ostatnim roku ofiarami złodziei padali też piłkarze Barcelony oraz ich najbliżsi. Wśród poszkodowanych był m.in. obrońca Jordi Alba, którego dom okradziono, kiedy on przebywał z drużyną we Włoszech.



W listopadzie ofiarą złodziei padł również Kevin-Prince Boateng. Zorganizowana grupa przestępcza wykorzystała jego nieobecność spowodowaną meczem "Dumy Katalonii" i skradła mu z willi kosztowności oraz gotówkę o łącznej wartości 300 tys. euro.



Inną wśród graczy FC Barcelona ofiarą złodziei był Arthur Melo. Wprawdzie podczas swojej nieobecności w domu zostawił brata, ale ten nie stawił oporu uzbrojonej grupie agresorów, która wdarła się do rezydencji piłkarza.



W gronie innych okradzionych w ostatnich miesiącach piłkarzy ligi hiszpańskiej są m.in. Joaquin Rodriguez oraz William Carvalho z Betisu Sewilla, Thomas Partey, Alvaro Morata oraz Gabi z Atletico Madryt, a także Funes Mori z Villarrealu. Ten ostatni podczas napadu rozgrywał mecz z Valencia CF. Co ciekawe, tego samego wieczora "nieznani sprawcy" okradli też domy trzech zawodników "Nietoperzy": Ezequiela Garaya, Gabriela Paulisty oraz Geoffreya Kondogbii.