Górnik Zabrze wyjechał na drugie zgrupowanie na Cypr, a dokładnie do Pretoras. Zabrzanie byli tam już na jednym obozie, po którym wrócili na trzy dni do kraju. Zmian w kadrze na drugą część obozu jak na razie nie ma. Nowi piłkarze na Cypr na pewno dolecą.

Na drugą część obozu trener Marcin Brosz zabrał ze sobą 29. zawodników:

Bramkarze: Daniel Bielica, Martin Chudy, Tomasz Loska, Jakub Szymański.

Obrońcy: Paweł Bochniewicz, Bartłomiej Eizenchart, Adrian Gryszkiewicz, Michał Koj, Mateusz Matras, Kacper Michalski, Dani Suarez, Przemysław Wiśniewski, Adam Wolniewicz.

Pomocnicy: Maciej Ambrosiewicz, Valerian Gvilia, Wojciech Hajda, Jesus Jimenez, Krzysztof Kubica, Mateusz Matras, Daniel Liszka, Szymon Matuszek, Adam Ryczkowski, Daniel Smuga, Łukasz Wolsztyński, Szymon Żurkowski.

Napastnicy: Igor Angulo, Krzysztof Kiklaisz, Marcin Urynowicz, Kamil Zapolnik.



Na pierwszej części obozu, na którym zespół pracował głównie nad kondycją, dobrze zaprezentowali się nowi gracze. Trener Brosz chwalił podczas spotkania z dziennikarzami gruzińskiego pomocnika Valeriana Gvilie, który dobrze prezentuje się technicznie, ale także jest zawodnikiem uniwersalnym, który może grać zarówno jako defensywny pomocnik, ale też jako rozgrywający.

Na drugą część obozu ponownie pojedzie czterech bramkarzy. Nowy golkiper Górnika Martin Chudy nauczył się już podstawowych polskich słów potrzebnych na boisku. Jak sam podkreśla, dobrze dogaduje się z kolegami mimo, że z nimi rywalizuje.

Tomasz Loska to bardzo dobry bramkarz. Ma przed sobą wielką przyszłość. Oczywiście wszystko zależy od niego. Między nami jest dobra komunikacja. Nie ma między nami problemów. Razem trenujemy i zobaczymy na którego z nas postawi trener - mówił Chudy.

Na drugim zgrupowaniu zabraknie Konrada Nowaka oraz Wiktora Biedrzyckiego. Obaj zawodnicy musza szukać nowych klubów. Wszyscy pozostali piłkarze dostaną kolejną szansę. Pierwszą szansę dostanie zaś Bartłomiej Eizenchart, na co dzień grający w centralnej lidze juniorów 18-letni zawodnik został dołączony do kadry na zgrupowanie. Młody gracz bardzo dobrze zaprezentował się w czasie weekendowego turnieju o puchar prezydenta Zabrza, który był rozgrywany w hali przy Matejki. Eizenchart, mimo że występuje na lewej obronie został królem strzelców turnieju zdobywając trzy bramki i to wszystkie z rzutów wolnych.

Ten chłopak zasłużył swoją pracą, by dostać szansę treningu z pierwszym zespołem. Obserwowaliśmy go jesienią, świetnie wypadł na turnieju. To swoista nagroda, ale też kolejny dowód na to, że nie tracimy młodych piłkarzy z pola widzenia. Ma dobrą lewą nogę, może grać w obronie i w drugiej linii. Zobaczymy, jak wypadnie w treningu z seniorami - mówił o młodym graczu trener Marcin Brosz.

Górnik zagra na Cyprze pięć spotkań. W pierwszym meczu z młodzieżowym Spartakiem Moskwa (25.01.) zagra młodzież, a dzień później przeciwko Teplicom wyjdą na murawę bardziej doświadczeni piłkarze. Na tydzień przed pierwszym wiosenną kolejką w której Górnik zagra z Wisłą Kraków zmierzy się jeszcze w meczu towarzyskim z Banikiem Ostrwa. Spotkanie odbędzie się na Arenie Zabrze 4 lutego i z trybun będzie mogło je oglądać ponad 5 tysięcy widzów.

Na Cypr nie polecieli nowi zawodnicy. Wiadomo jednak, że to nie koniec wzmocnień zabrzan przed rundą wiosenną. Do zespołu już na miejscu dołączy najprawdopodobniej nowy obrońca, a także skrzydłowi.