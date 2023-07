Ludzie odpowiedzialni za piłkarską ekstraklasę w Arabii Saudyjskiej nie próżnują. W poniedziałek ogłoszono, że nowym trenerem Al-Ettifaq został Steven Gerrard. Do Al-Nassr przejdzie też jeden z czołowych pomocników Serie A - Marcelo Brozovic.

Steven Gerrard / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

Liga Saudi Pro od dawna kusiła trenerów i piłkarzy z Europy, ale prawdziwy przełom w rozwoju saudyjskiego futbolu stanowiło sprowadzenie w styczniu ubiegłego roku Cristiano Ronaldo do Al-Nassr.

Teraz do Portugalczyka dołączy inna gwiazda europejskiej piłki. Według mediów Marcelo Brozovic odchodzi z Interu za ok. 18 milionów euro. 30-latek pomógł klubowi z Mediolanu zdobyć dwa Puchary Włoch i tytuł mistrza kraju w 2021 roku, a także awansować do finału Ligi Mistrzów w ostatnim sezonie.

Mistrzowie ligi Al-Ittihad pozyskali w zeszłym miesiącu zdobywcę Złotej Piłki Karima Benzemę wraz z byłym pomocnikiem Chelsea N'Golo Kante. Ostatnio do Al-Hilal dołączył gracz reprezentacji Portugalii Ruben Neves. Klub ten starał się też podpisać kontrakt ze słynnym Lionelem Messim, ale argentyński mistrz świata ostatecznie zdecydował się dołączyć do Interu Miami, drużyny Major League Soccer.

Saudyjczycy chcą sprowadzać do siebie też szkoleniowców ze Starego Kontynentu. Trenerem Al-Ettifaq został właśnie Steven Gerrard - legenda Liverpoolu. Gerrard po zakończeniu kariery piłkarskiej poprowadził już jako menadżer Glasgow Rangers do pierwszego tytułu w szkockiej Premiership od 10 lat.

Później pracował w Aston Villi, skąd został zwolniony w październiku ubiegłego roku. Jeszcze w ubiegłym miesiącu zapewniał, że nie przyjmie oferty Al-Ettifaq. Teraz zmienił zdanie.

Przed miesiącem trenerem saudyjskiego zespołu Abha Club został były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.