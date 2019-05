Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia mediów. Trener Gennaro Gattuso rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z AC Milan. Swoją rezygnację ogłosił w wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica”.

Gennaro Gattuso / SERENA CAMPANINI / PAP/EPA

Decyzja o opuszczeniu ławki w Mediolanie nigdy nie jest łatwa, ale to jest dobra decyzja, którą musiałem podjąć - powiedział były zawodnik tego klubu. To było niezapomniane 18 miesięcy w klubie, który zawsze będzie dla mnie inny niż wszystkie drużyny. Moja historia z Milanem to nigdy nie jest kwestia pieniędzy - stwierdził popularny "Rino" w wywiadzie.

Gattuso zrezygnował z kontraktu, który był podpisany do 2021 roku, Teraz zapowiada, że swoich sił spróbuje w zagranicznej lidze. Jego decyzja ma zostać ogłoszona we wtorek.

Prawdopodobnie razem z trenerem odejdzie też dyrektor sportowy Leonardo, który jest obwiniany za nietrafione transfery.

Ten sezon kibice "Rossoneri" nie mogą zaliczyć do udanych. Ich ulubieńcy zajęli w Serie A piąte miejsce i nie zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Dodatkowo w końcówce sezonu dali się wyprzedzić przez swojego lokalnego rywala - Inter Mediolan.

Milanowi nie szło też w pucharach. W Lidze Europy w fazie grupowej dali się wyprzedzić Betisowi Sevilla i Olympiakosowi Pireus. W Pucharze Włoch odpadli w półfinale z Lazio Rzym.

Jak pisze Onet, wśród potencjalnych następców Gattuso wymienia się trenera Sampdorii Genua Marco Giampaolego, szkoleniowca Romy Eusebio Di Francesco, czy menadżera AS Monaco Leonardo Jardima.