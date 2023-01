Gareth Bale ogłosił zakończenie kariery. Piłkarski gwiazdor żegna się z profesjonalnym futbolem klubowym i reprezentacyjnym.

Gareth Bale to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych walijskich piłkarzy w historii / AA/ABACA / PAP

Walijska gwiazda piłki nożnej Gareth Bale ogłosił, że po 18 latach kończy swoją karierę.

"To dla mnie czas zmian i szansa na nową przygodę" - to jedyne uzasadnienie, jakie 33-letni Gareth Bale zawarł w dwóch oświadczeniach zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Walijczyk dodaje, że decyzja o rezygnacji z profesjonalnej gry w piłkę była jedną z najtrudniejszych w jego życiu.

Piłkarz podziękował również wszystkim swoim trenerom oraz ludziom, których spotkał na swojej piłkarskiej drodze w Southampton, Tottenhamie, Realu Madryt, gdzie przeżywał szczyt swojej kariery oraz w Los Angeles FC, gdzie udał się na piłkarską emeryturę.

W jednym z postów zwrócił się do swoich rodaków i powiadomił ich, iż nie wystąpi już w drużynie narodowej.

"Moja podróż po międzynarodowej scenie zmieniła nie tylko moje życie, ale też to, kim jestem. Bycie wybranym do reprezentacji Walii i bycie jej kapitanem dało mi coś nieporównywalnego z czymkolwiek innym" - zaznaczył.

33-latek rozegrał z reprezentacją 110 spotkań i zdobył 40 goli.

Jego największym sukcesem w reprezentacji było dotarcie do półfinału mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku oraz wywalczenie pierwszego po 64 latach awansu do turnieju finałowego mistrzostw świata w 2022.

Gareth Bale to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych walijskich piłkarzy w historii.

Karierę seniorską rozpoczął w Southampton w 2006 roku. Nabrała ona tempa w Tottenhamie Hotspur (2007-13), skąd trafił - za rekordową wówczas sumę 100 milionów euro - do Realu Madryt (2013-22). Ostatnio występował w Los Angeles FC.

Z klubem ze stolicy Hiszpanii triumfował pięciokrotnie w Lidze Mistrzów, a ponadto m.in. trzy razy wywalczył mistrzostwo kraju i raz Puchar Króla.