Stawka kredytowa WIBOR idzie mocno w dół: zeszła poniżej siedmiu procent. To bardzo dobra wiadomość dla spłacających kredyty hipoteczne w polskim złotym.

Zdjęcie iludtracyjne / Shutterstock

Potwierdzają się prognozy kredytowe, o których wcześniej słyszeliście w RMF FM. Stawka WIBOR 3M spada z poziomu 7,6 do 6,99 procent. Może wydawać się, że to niewielka różnica, ale dla kredytobiorców będzie to oznaczało spadek miesięcznej raty średnio o 120-150 złotych.

WIBOR to wyliczana przez banki stawka pożyczania pieniędzy. Jest elementem raty niemal każdego kredytu hipotecznego. Banki ustalają tę stawkę przewidując dalsze zmiany stóp procentowych.

Do niedawna banki zakładały, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze trochę podniesie stopy procentowe, więc stawki WIBOR wzrosły. Teraz jest jasne, że stopy raczej spadną.

RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie

W ubiegłą środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. To czwarta taka decyzja z rzędu.

Tym samym główna stopa procentowa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 proc., a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.