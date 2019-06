Szkoda, że to angielski finał. Dobrze, że to angielski finał. Eh, to nie ten finał co kiedyś. Trzech różnych kibiców może wypowiedzieć te słowa przed dzisiejszymi zmaganiami w Lidze Mistrzów. Co ważne, wszyscy trzej będą mieli rację! Przed nami finał najważniejszych rozgrywek w Europie. Na stadionie Wanda Metropolitano - Tottenham zmierzy się z Liverpoolem. To będzie siódmy finał z udziałem drużyn z jednego kraju; pierwszy w historii finał Tottenhamu i dziewiąty finał Liverpoolu.

