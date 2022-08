Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zawiesiła indyjski związek (AIFF) z powodu "nadmiernego wpływu stron trzecich" na jego działanie. Może to spowodować odwołanie mistrzostw świata kobiet do lat 17, które mają się odbyć w tym kraju w październiku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To efekt decyzji indyjskiego Sądu Najwyższego, który w maju rozwiązał zarząd AIFF i powołał trzyosobową komisję mającą nadzorować działanie związku do czasu wyboru jego nowych władz.



"Stanowi to poważne naruszenie Statutu FIFA. Zawieszenie zostanie zniesione, gdy zostanie uchylony nakaz powołania komitetu administratorów, a administracja AIFF odzyska pełną kontrolę nad codziennymi sprawami AIFF" - napisała FIFA w komunikacie.



Dodano, że w tej sytuacji mistrzostwa świata kobiet do lat 17 "nie mogą się obecnie odbyć w Indiach zgodnie z planem".



FIFA zapewniła przy tym, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem ds. Młodzieży i Sportu w Indiach i ma nadzieję na pozytywne zakończenie tej sprawy.