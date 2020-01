Przewidywania się sprawdziły – FC Barcelona zwolniła swojego trenera Ernesto Valverde. Równocześnie klub podał w poniedziałek wieczorem, że nowym szkoleniowcem pierwszej drużyny zostanie Qiuque Setien.

Qiuque Setien / JUAN HERRERO / PAP/EPA

Valverde został zwolniony przez słabe wyniki jego drużyny w ostatnim czasie. Pierwsze wątpliwości dotyczące jego pracy pojawiły się w poprzedniej kampanii, kiedy jego drużyna odpadła z Ligi Mistrzów przegrywając z Liverpoolem.

"Blaugrana" w tym sezonie również nie radziła sobie najlepiej. Mimo prowadzenia w lidze hiszpańskiej, kibice byli rozczarowani stylem gry. Czarę goryczy przelała porażka w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Atletico Madryt.

Nowym trenerem Setien

Nowym trenerem Barcelony został Qiuque Setien. 61-letni Hiszpan jako zawodnik był pomocnikiem i występował w klubach w swojej ojczyźnie, szczególnie długo był związany z Racingiem Santander, którego został też trenerem.

Swoja przygodę trenerską Setien zaczynał w Racingu, potem pracował też m. in. w Logrones, Lugo czy Las Palmas. W 2017 roku podpisał kontrakt z Realem Betis i prowadził tę drużynę do 2019 roku, awansując z nią do Ligi Europy i dochodząc do półfinału Pucharu Króla.

Setien ma podpisać kontrakt z FC Barceloną do czerwca 2022 roku.