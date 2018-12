W niedzielę w samo południe w Dublinie rozpocznie się ceremonia losowania grup eliminacyjnych Euro 2020. Polacy ostatecznie – dzięki remisowi z Portugalią w Guimaraes - uratowali miejsce w pierwszym koszyku. W grupie unikniemy więc największych potęg, ale to nie znaczy, że unikniemy poważnych rywali. W drugim koszyku są przecież choćby Niemcy. Losowanie to nie tylko prosty podział drużyn z koszyków na grupy. To do jakiej grupy mogą trafić poszczególne drużyny, reguluje dużo dodatkowych przepisów.

REKLAMA