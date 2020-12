Lechia Gdańsk pokonała 3-0 Cracovię w meczu Ekstraklasy. "Pasy" kończyły mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Gardawskiego.

Piłkarze Lechii Gdańsk cieszą się po bramce / /Łukasz Gągulski / PAP

Lechia przystąpiła do gry bardzo skoncentrowana i bojowo nastawiona. Po kwadransie gry goście objęli prowadzenie. Efektownym strzałem z rzutu wolnego, z około 20 metrów, popisał się Rafał Pietrzak. Była dopiero czwarta bramka w tym sezonie we wszystkich meczach ekstraklasy, zdobyta w ten sposób.



W 25. minucie umiejętności Karola Niemczyckiego sprawdził Flavio Paixao. Bramkarz Cracovii nie dał się zaskoczyć Portugalczykowi i zatrzymał jego strzał zza pola karnego.



Cracovia atakowała chaotycznie i w pierwszej połowie nie wypracowała sobie dobrej okazji bramkowej.





Bramkarz Cracovii Karol Niemczycki / /Łukasz Gągulski / PAP



W przerwie trener Michał Probierz zdecydowanie zareagował na słabą postawę drużyny i dokonał trzech zmian. Cracovia uzyskała sporą przewagę, lecz wciąż nie stwarzała zagrożenia pod bramką Dusana Kuciaka.



Lechia nastawiła się na kontrataki. W 69. minucie Paixao starał się przelobować Niemczyckiego niemal z połowy boiska, jednak piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.



Kuciak do pierwszej trudnej interwencji został zmuszony dopiero kwadrans przed końcem, gdy na rzut rożny sparował strzał Chorwata Ivana Fiolica.



W 80. minucie Michael Gardawski otrzymał drugą żółtą kartkę i gospodarze kończyli mecz w "dziesiątkę". Goście wykorzystali to natychmiast. Pietrzak dośrodkował z rzutu wolnego, a Maciej Gajos głową skierował piłkę do siatki.



W doliczonym czasie gry Cracovię pogrążył były jej zawodnik - Jaroslav Mihalik, który wykorzystał świetne podanie Conrado. Słowak na boisku pojawił się kilkanaście sekund wcześniej.

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk 0:3 (0:1).

Bramki: 0:1 Rafał Pietrzak (15-wolny), 0:2 Maciej Gajos (81-głową), 0:3 Jaroslav Mihalik (90+4).



Żółta kartka - Cracovia: Michael Gardawski, Dawid Szymonowicz. Lechia Gdańsk: Jarosław Kubicki, Flavio Paixao, Karol Fila, Omran Haydary, Jakub Kałuziński.



Czerwona kartka za drugą żółtą - Cracovia Kraków: Michael Gardawski (80).



Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Mecz bez udziału publiczności.



Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Dawid Szymonowicz, Ivan Marquez, Michael Gardawski - Damir Sadikovic, Milan Dimun (70. Daniel Pik) - Thiago (46. Ivan Fiolic), Pelle van Amersfoort (90+2. Przemysław Kapek), Patryk Zaucha (46. Florian Loshaj) - Rivaldinho (46. Filip Piszczek).



Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Karol Fila (90+3. Jaroslav Mihalik), Michał Nalepa, Kristers Tobers, Rafał Pietrzak - Jarosław Kubicki, Jakub Kałuziński - Omran Haydary (90. Bartosz Kopacz), Maciej Gajos, Kenny Saief (89. Conrado) - Flavio Paixao.