Koszykarki BC Polkowice pokonały w Lublinie Pszczółkę Polski-Cukier AZS-UMCS 80:73 w trzecim meczu wielkiego finału ekstraklasy koszykarek i wygrały walkę o mistrzostwo Polski 3-0. To czwarty triumf polkowiczanek w najwyższej klasie rozgrywek. Drużyna z Lublina ma pierwszy medal w historii.

Radość zawodniczek BC Polkowice po wygranym finałowym meczu Ekstraklasy koszykarek z Pszczółką Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin / Wojtek Jargiło / PAP

Trzeci mecz finału play off: Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin - BC Polkowice 73:80 (17:20, 22:21, 19:16, 15:23)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-0 dla Polkowic.

Punkty:

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin: Kamiah Smalls 21, Natasha Mack 14, Ivana Jakubcova 12, Martina Fassina 12, Aleksandra Stanacev 6, Emilia Kośla 6, Natalia Kurach 2, Klaudia Niedźwiedzka 0.

BC Polkowice: Erica Wheeler 23, Stephanie Mavunga 15, Klaudia Gertchen 14, Artemis Spanou 11, Weronika Gajda 3, Aleksandra Zięmborska 5, Weronika Telenga 4, Bożena Puter 3, Sasa Cado 2.

Lepiej rozpoczęły polkowiczanki trzema pierwszymi rzutami za trzy punkty (dwukrotnie Artemis Spanou i raz Weronika Gajda) doprowadzając do prowadzenia 9:2. Do końca pierwszej kwarty zespół gości miał przewagę, ale w drugiej odsłonie akademiczki czterokrotnie wyrównywały w 14. minucie wygrywając nawet 28:26.

Trzecią kwartę celną "trójką" otworzyła Natasha Mack, dzięki czemu Pszczółka odzyskała przewagę, która w 24. minucie - po ponownym rzucie z dystansu Amerykanki Mack - była najwyższa, a na tablicy widniał wynik 52:43. Ta faza spotkania była najbardziej jak dotąd wyrównana, choć częściej prowadziła drużyna lubelska, do czwartej kwarty przystępując z rezultatem 58:57, co zapowiadało emocje do końca meczu.

I tak faktycznie było, raz jeden, raz drugi zespół wyrównywał bądź uzyskiwał nieznaczną przewagę, podnosząc poziom emocji na trybunach. Na niespełna trzy minuty przed końcem było 70:70. Jeszcze na minutę przed końcową syreną po trzypunktowym trafieniu Kamiah Smalls ekipa z Polkowic wygrywała tylko 75:73, ale niezawodna w tym meczu Erica Wheeler, powiększając tę różnicę o kolejne trzy punkty, praktycznie przesądziła o zwycięstwie swojego zespołu. Tym samym drużyna dysponująca największym potencjałem kadrowym w pełni zasłużenie wywalczyła mistrzostwo kraju, a Amerykanka Wheeler uznana została MVP finałowych zmagań.

Bezpośrednio po zakończeniu spotkania wręczane zostały najpierw srebrne medale lubelskim akademiczkom, a następnie te najcenniejsze złote koszykarkom BC Polkowice.