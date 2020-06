W pierwszym meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy doszło do spotkania drużyn, które w ubiegłym tygodniu odniosły efektowne zwycięstwa. Piast rozbił u siebie Wisłę Kraków 4:0, a Korona sprawiła sporą niespodziankę, wygrywając w Płocku aż 4:1. Obaj trenerzy desygnowali do gry te same jedenastki co w poprzedniej kolejce.

