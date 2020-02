Legia Warszawa - w hicie kolejki - rozbiła Jagiellonię Białystok aż 4:0. Nieporadni białostoczanie nie potrafili przeciwstawić się atakom "Wojskowych".

Bramkarz Jagiellonii Białystok Dejan Iljew / Piotr Nowak / PAP

Legioniści objęli prowadzenie już w siódmej minucie. Po strzale z dystansu reprezentanta Czarnogóry Marko Vesovica piłka odbiła się jeszcze od czeskiego pomocnika gości Tomasa Prikryla i wpadła do siatki.



Gospodarze podwyższyli prowadzenie w 30. minucie. Po dośrodkowaniu byłego zawodnika "Jagi" Litwina Arvydasa Novikovasa piłkę głowę skierował do siatki Kante.



W całej pierwszej połowie goście z Białegostoku nie oddali żadnego celnego strzału.



W przerwie bułgarski trener Jagiellonii Iwajło Petew dokonał dwóch zmian. Na boisko wszedł m.in. doskonale znany z występów w Legii Ariel Borysiuk, ale nie odmienił losów spotkania. Co z tego, że Jagiellonia grała nieco szybciej i zaczęła oddawać strzały, skoro traciła kolejne bramki.



W 57. minucie w ogromnym zamieszaniu podbramkowym na 3:0 podwyższył Kante, a w ostatniej minucie regulaminowego czasu po szybkiej akcji gospodarzy wynik ustalił Tomas Pekhart. 30-letni czeski napastnik w sobotę zadebiutował w zespole z Łazienkowskiej.



Dzięki zwycięstwu nad Jagiellonią Legia pozostała liderem PKO BP Ekstraklasy.

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 4:0 (2:0).

Zawodnik Legii Warszawa Jose Kante / Piotr Nowak / PAP





Bramki: 1:0 Marko Vesovic (7), 2:0 Jose Kante (30-głową), 3:0 Jose Kante (57), 4:0 Tomas Pekhart (90).



Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Jakov Puljic, Bogdan Tiru.



Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów 21 340.



Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Igor Lewczuk (77. William Remy), Mateusz Wieteska, Michał Karbownik - Paweł Wszołek (89. Mateusz Praszelik), Domagoj Antolic, Walerian Gwilia, Luquinhas, Arvydas Novikovas - Jose Kante (72. Tomas Pekhart).



Jagiellonia Białystok: Dejan Iliev - Andrej Kadlec, Ivan Runje, Bogdan Tiru, Bodvar Bodvarsson - Tomas Prikryl (46. Ariel Borysiuk), Taras Romanczuk, Martin Pospisil, Jesus Imaz, Bartłomiej Wdowik (64. Przemysław Mystkowski) - Jakov Puljic (46. Juan Camara).