Arka Gdynia pokonała na własnym stadionie Raków Częstochowa 3:2 (0:2). Gospodarze zdobyli dwie bramki w końcówce, a strzelcem decydującego gola był w drugiej minucie doliczonego czasu Serb Nemanja Mihajlovic.

Zawodnik Arki Gdynia Damian Zbozień (L) i Miłosz Szczepański (P) z Rakowa Częstochowa / Marcin Gadomski / PAP

W ekipie gospodarzy zadebiutowali wypożyczony we wtorek z Wisły Płock 24-letni napastnik Oskar Zawada oraz 27-letni szwedzki środkowy obrońca Douglas Bergqvist. Ten ostatni miał spory udział przy stracie przez gdynian pierwszego gola.

W 4. minucie po złym wybiciu Adama Marciniaka Bergqvist sfaulował Tomasa Petraska i Miłosz Szczepański precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego z 17 metrów pokonał Pavelsa Steinborsa. Było to pierwsze trefienie 22-letniego środkowego pomocnika w ekstraklasie.



Pięć minut później mogło być 2:0 dla gości, ale strzał z dystansu Marko Poletanovica zatrzymał się na poprzeczce. Z kolei w 20. minucie po kolejnej udanej akcji Szczepańskiego za lekko uderzył Fran Tudor i golkiper żółto-niebieskich nie miał problemów ze skuteczną interwencją.





Trener Arki Gdynia Aleksandar Rogic / Marcin Gadomski / PAP



W pierwszej połowie gospodarze byli tłem dla bardzo dobrze grającej ekipy z Częstochowy. Przyjezdni swobodnie rozgrywali piłkę na połowie rywali, byli zdecydowanie szybsi i wygrywali większość pojedynków.



W 39. minucie zawodnicy beniaminka zasłużenie podwyższyli prowadzenie. W tej sytuacji fatalnie zachowali się defensorzy Arki, bo po rzucie rożnym Petrasek bez problemu skierował piłkę do siatki nogą z trzech metrów.



W drugiej połowie wydawało się, że goście mają pełną kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, tymczasem w 72. minucie gospodarze zdobyli kontaktową bramkę. Po centrze Marciniaka Jakuba Szumskiego skuteczną główką pokonał Mateusz Młyński.



To trafienie dodało żółto-niebieskim animuszu i w 88. minucie do remisu pięknym uderzeniem z 20 metrów doprowadził słabo grający Marko Vejinovic. Za chwilę mogło 3:2 dla Rakowa, jednak piłka po strzale Piotra Malinowskiego trafiła w słupek.



Ostatecznie trzy punkty zostały w Gdyni, bo w drugiej minucie doliczonego czasu rezerwowy Nemanja Mihajlovic sprytnym uderzeniem zapewnił Arce zwycięstwo.



Radość zawodników Rakowa Częstochowa po bramce kapitana Tomasa Petraska (2L) / Marcin Gadomski / PAP





Arka Gdynia - Raków Częstochowa 3:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Miłosz Szczepański (4-wolny), 0:2 Tomas Petrasek (39), 1:2 Mateusz Młyński (72-głową), 2:2 Marko Vejinovic (88), 3:2 Nemanja Mihajlovic (90+2).



Żółta kartka - Arka Gdynia: Michał Nalepa, Michał Kopczyński, Christian Maghoma.



Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 4 367.



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Douglas Bergqvist, Adam Marciniak - Mateusz Młyński, Adam Deja, Marko Vejinovic, Michał Nalepa (66. Michał Kopczyński), Maciej Jankowski (60. Nemanja Mihajlovic) - Oskar Zawada (63. Fabian Serrarens).



Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Kamil Kościelny, Tomas Petrasek, Jarosław Jach - Fran Tudor, Igor Sapała, Petr Schwarz, Marko Poletanovic (64. Rusłan Babenko), Miłosz Szczepański (84. Piotr Malinowski), Daniel Bartl (77. Kamil Piątkowski) - Sebastian Musiolik.