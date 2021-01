Robert Lewandowski zdobył swoje pierwsze dwa gole w niemieckiej ekstraklasie piłkarskiej w 2021 roku. W niedzielę w Monachium pokonał bramkarza FSV Mainz w 76. i 83. minucie, a Bayern zwyciężył 5:2.

Robert Lewandowski i Jerry St. Juste / LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL / PAP/EPA

Do przerwy to goście prowadzili na Allianz Arena 2:0. Na listę strzelców wpisali się Jonathan Burkardt (32.) i Alexander Hack (44.). Jednak druga połowa to pokaz siły mistrzów Niemiec.



Pogoń za znajdującym się w strefie spadkowej rywalem rozpoczął Joshua Kimmich (50., asysta Lewandowskiego). Do wyrównania doprowadził Leroy Sane (55.), a prowadzenie gospodarzom dał Niklas Suele (70.). Później do głosu doszedł Lewandowski, który nie pomylił się z rzutu karnego (76.), a następnie zupełnie pozbawił gości nadziei, wykorzystując dośrodkowanie z prawego skrzydła Thomasa Muellera (83.).



Jedną z bramek Lewandowski zdobył z rzutu karnego / GUENTER SCHIFFMANN / POOL / PAP/EPA



Bayern jest liderem tabeli z 33 punktami, dwoma przewagi nad zajmującym drugie miejsce RB Lipsk. Na trzeciej pozycji jest Bayer Leverkusen - 28 pkt.