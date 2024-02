Polska z drugim medalem mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Sztangistka Wiktora Wołk uzyskała w dwuboju 215 kg i wywalczyła brąz w kat. 64 kg. W Sofii tytuł zdobyła Ukrainka Hanna Dawydowa - 220 kg.

Wiktoria Wołk podczas mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów 2021 / Marcin Gadomski / PAP

Wołk startowała w kat. 64 kg, której nie ma w programie igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Zawodniczka Klubu "Tarpan Mrocza" w rwaniu miała problemy. Spaliła pierwsze podejście do 93 kg, także druga próba do 94 kg nie była udana. I gdy wydawało się, że szanse na zaliczenie boju są już małe, w trzecim podejściu bez problemów zaliczyła 94 kg, co dawało jej na półmetku szóstą lokatę.

W podrzucie było już zdecydowanie lepiej. Wołk zaliczyła trzy podejścia do 115, 118 i 121 kg. Jak się później okazało, to był najlepszy wynik w tym boju, który Wołk wygrała. W efekcie zebrała w dwuboju 215 kg, o pięć mniej od Ukrainki. Dawydowa triumfowała dzięki lepszemu rwaniu w którym osiągnęła 100 kg.

Biało-czerwoni wywalczyli dotychczas w stolicy Bułgarii dwa medale. W poniedziałek, na otwarcie zawodów, srebro w kategorii 49 kg zdobyła Oliwia Drzazga.

Mistrzostwa są dla zawodników z Europy ostatnią szansą wywalczenia kwalifikacji do tegorocznych igrzysk w Paryżu.

Ostatnie dwa olimpijskie starty Polaków nie były udane. Zarówno z Rio de Janeiro (2016) jak i z Tokio (2021) wrócili bez medali.

Wyniki w kat. 64 kg:

1. Hanna Dawydowa (Ukraina) 220 (100+120),

2. Switlana Samuliak (Ukraina) 219 (101+118),

3. Wiktoria Wołk (Polska) 215 (94+121).