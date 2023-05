To może być prawdziwa gratka dla fanów koszykówki. Dres Michaela Jordana z ceremonii wręczenia złotych medali olimpijskich zostanie zlicytowany. Specjaliści wyceniają go nawet na 3 miliony dolarów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dres, w którym legendarny koszykarz Michael Jordan poprowadził amerykański "Dream Team" złożony z gwiazd NBA do złotego medalu olimpijskiego w Barcelonie (1992), zostanie wystawiony na aukcję w czerwcu. Pamiątki pozbywa się Brian McIntyre, który pracował przy reprezentacji USA podczas igrzysk.

31 lat temu

31 lat temu cały świat żył Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie. Wtedy to po raz pierwszy zawodowi koszykarze, czyli zawodnicy grający w NBA, mogli wziąć udział w tej imprezie. Wcześniej USA reprezentowali tylko wtedy, gdy byli jeszcze na swoich uczelniach.

USA zdobyły złoty medal z tamtych igrzysk, a cała reprezentacja wystąpiła wówczas w charakterystycznych strojach - dziś są naprawdę wiele warte.

Specjaliści szacują, że dres z autografem Jordana może osiągnąć na aukcji od 1 do nawet 3 milionów dolarów.

Jordan znalazł sposób

Przypomnijmy, Jordan jest od początku swojej kariery związany z firmą Nike. Stroje dla reprezentacji USA na igrzyska w Barcelonie tworzył jednak Reebok i Jordan nie chciał być kojarzony z tą marką.

Tuż przed wejściem na podium znalazł sposób na to, by nie uwieczniano go razem z logiem konkurencji. Wziął flagę Stanów Zjednoczonych, przerzucił ją sobie przez ramię zasłaniając logo i odebrał złoty medal. W ten sposób został bohaterem - narodu i firmy, której został lojalny.

Po dekoracji Jordan zdjął bluzę, rzucił na bok, ale za chwilę podarował ją McIntyre'owi, który pracował w pionie komunikacji NBA i dzięki wykonywanej pracy związany był z "Dream Teamem" także podczas igrzysk w Barcelonie. McIntyre tuż po ceremonii medalowej zapytał się Jordana, czy nie chce reprezentacyjnej pamiątki, a ten odparł: "Nie, z pewnością nie chcę".

Jeszcze przez dwa tygodnie pamiątki można licytować je na innej aukcji. Tam mamy stroje koszykarzy, w których występowali w meczu o złoty medal. Są tam buty i stroje Magica Johnsona, Larry'ego Birda, Charlesa Barkley'a czy Scottiego Pippena - wszystkie podpisane. Ceny wahają się od kilku tysięcy dolarów do nawet miliona dolarów za koszulkę Michaela Jordana.