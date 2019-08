Ricky van Wolfswinkel, piłkarz FC Basel, ma tętniaka mózgu. Lekarze odkryli to robiąc mu badania po urazie, którego doznał podczas meczu el. Ligi Mistrzów z LASK Linz – pisze Onet.

Piłkarz FC Basel po przegranym meczu z LASK Linz / ANDREAS SCHAAD / PAP/EPA

Początkowo sprawa nie wydawała się poważna. Lekarze najpierw stwierdzili u Holendra wstrząśnienie mózgu. Nieco później okazało się, że piłkarz ma tętniaka mózgu. Tętniak, dopóki nie pęknie, nie daje wyraźnych objawów. Tym bardziej Ricky van Wolfswinkel może mówić o dużym szczęściu. Jestem bardzo wdzięczny lekarzom, że to odkryli - powiedział piłkarz.

Kariera piłkarz Bazylei musi zostać przerwana na co najmniej pół roku. Na razie skupię się na swoim zdrowiu i regeneracji, aby móc robić to, co kocham najbardziej. Tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział Ricky van Wolfswinkel zapytany o to, jak będzie wyglądała jest przyszłość.

Ricky van Wolfswinkel jest zawodnikiem FC Basel od 2017 roku. Wcześniej występował w Norwich City, Betisie, Saint Etienne, Sportingu Lizbona, Utrechcie i Vittese Arnhem.