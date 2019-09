Dimitar Berbatow, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Bułgarii, ogłosił w czwartek, że kończy karierę piłkarską. 38-letni napastnik już od półtora roku nie występował w żadnym klubie.

"Czas powiedzieć, że po prawie 20 latach kończę karierę piłkarską, choć jeśli się nad tym zastanowię, to nie koniec, bo tak czy inaczej pozostanę przy piłce nożnej" - napisał Berbatow.

Do marca ubiegłego roku Bułgar był piłkarzem Kerala Blasters w Indiach. Odszedł skłócony z trenerem, krytykując go za dobór taktyki. U szczytu kariery bronił barw Bayeru Leverkusen, Tottenhamu Hotspur i Manchesteru United, później także m.in. AS Monaco. Z "Czerwonymi Diabłami" dwukrotnie został mistrzem Anglii, a w sezonie 2010/11 został królem strzelców Premier League.



Dla reprezentacji Bułgarii zdobył 48 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii ex aequo z Christo Bonewem. Z drużyną narodową wystąpił tylko w jednym dużym turnieju - mistrzostwach Europy w 2004 roku, z których Bułgarzy odpadli po fazie grupowej.



W ubiegłym roku zadebiutował jako aktor. Zagrał narkotykowego bossa w filmie "Rewolucja X".