Damian Wojtaszek zdecydował się na przedłużenie kontraktu z VERVĄ Warszawa Orlen Paliwa. Jeden z najlepszych libero na świecie zostanie w drużynie stołecznych na kolejne dwa lata.

Damian Wojtaszek / Piotr Nowak / PAP

Negocjacje nie trwały długo. Chciałem zostać w VERVIE, klub wciąż widzi mnie w swoich szeregach, postanowiliśmy więc szybko zamknąć temat - taką wypowiedź Damiana Wojtaszka czytamy na oficjalnej stronie klubu VERVA Warszawa. Bardzo cieszę się z nowego kontraktu. Ja i - co najważniejsze - moja rodzina dobrze czujemy się w Warszawie. Mamy tu mieszkanie, wielu przyjaciół i... wszystko, co potrzebne nam do szczęśliwego życia - dodał. Poza tym trzydzieści jeden lat na karku to już nie czas na dalekie wyjazdy.

To właśnie w drużynie z Warszawy Damian Wojtaszek spędził większą część swojej kariery, bo prawie osiem lat z przerwami na grę w Jastrzębskim Węglu w latach 2012-2015 i Asseco Resovii Rzeszów 2015-2017. W stolicy - w MOS-ie Wola - rozpoczął przygodę z profesjonalną siatkówką. To właśnie w barwach AZS Politechnika Warszawa wybiegł pierwszy raz na ekstraklasowe boisko. - Aktualny sezon jest moim ósmym w PlusLidze w barwach zespołu z Warszawy. Dla porównania: w Jastrzębiu i Rzeszowie spędziłem łącznie pięć lat. Śmiało mogę zatem stwierdzić, że Warszawa to moje miasto - powiedział libero VERVY.



Do klubu, z którym właśnie przedłużyłem kontrakt, mam duży sentyment. Kilka miesięcy temu wraz z kolegami mocno walczyłem, żeby nie przestał on istnieć. Teraz zaś mogę z dumą nosić koszulkę VERVY i bić się o najwyższe cele. W tym sezonie chcemy zdobyć złoto w PlusLidze, a i w CEV Lidze Mistrzów nie złożyliśmy jeszcze broni! - zadeklarował Damian Wojtaszek w wypowiedzi na stronie klubu. Moim indywidualnym celem są jak najlepsze występy. Igrzyska Olimpijskie w Tokio coraz bliżej, a Vital Heynen patrzy - zażartował w swoim stylu siatkarz.



Także włodarze klubu nie ukrywają radości z przedłużenia kontraktu z zawodnikiem. Budowę składu zaczęliśmy od Damiana. To bardzo pozytywny człowiek i nasz filar w defensywie. Nie będzie przesadą, jak powiem, że aktualnie to jeden z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji. Bardzo zależało nam, żeby go zatrzymać - skomentował na stronie klubu Piotr Gacek, pełnomocnik zarządu i dyrektor sportowy klubu. Damian jest również specjalistą od robienia atmosfery w zespole i mobilizowania kolegów do walki. Choć nie zdobywa punktów, nasze dobre wyniki są w dużej mierze jego zasługą - podsumował.



vervawarszawa.pl