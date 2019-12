Reprezentujący Czechy łotewski szachista Igors Rausis został zdyskwalifikowany przez międzynarodową federację (FIDE) na sześć lat za oszustwa technologiczne.

58-latek w ostatnich latach regularnie poprawiał swoją pozycję w światowym rankingu. W lipcu tego roku został jednak przyłapany na oszustwie - podczas jednej z partii turnieju w Strasburgu poprosił o przerwę toaletową, podczas której miał korzystać z pozostawionego w kabinie smartfona. Na urządzeniu, które - jak się okazało - należało do niego, zamontowane oprogramowanie szachowe.

Rausis był pod obserwacją władz szachowych, gdyż jego wyniki wzbudzały podejrzenia. W trakcie przesłuchania przyznał się do oszustwa i miał wyrazić skruchę, co wpłynęło łagodząco na karę orzeczoną przez FIDE, co podkreślono w komunikacie federacji.

Dyskwalifikacja obowiązuje wstecznie od lipca tego roku i dobiegnie końca w lipcu 2025. Rausis w tym czasie nie może uczestniczyć w żadnych zawodach zarówno jako gracz, jak i trener czy sędzia. Został też pozbawiony tytułu arcymistrza.

Jak zaznaczyła FIDE, może jednak rywalizować w turniejach online bądź pracować jako prywatny szkoleniowiec.