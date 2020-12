Portugalski piłkarz Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo, który w lutym skończy 36 lat, nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. "Mam nadzieję grać jeszcze przez wiele, wiele lat, ale nigdy nic nie wiadomo" - powiedział pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.

Cristiano Ronaldo / ALI HAIDER / PAP/EPA

Wciąż jestem sprawny, czuję się świetnie, to dobry czas w moim życiu. Przyszłość widzę w bardzo jasnych barwach, jestem z tego zadowolony - dodał.

Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do połowy 2022 roku. Ronaldo nie sądzi, aby był jego ostatnim w piłkarskiej karierze.



Kiedy rozmawiam z młodszymi chłopakami, zawsze udzielam im rad, mówię im: Cieszcie się tą chwilą, bo nigdy nie wiadomo, co wydarzy się jutro. Coś może się stać w waszym życiu, z waszą rodziną - zaznaczył.



Ronaldo zdobył trofea ze Sportingiem Lizbona, Manchesterem United, Realem Madryt i Juventusem, a w 2016 roku triumfował z drużyną narodową w mistrzostwach Europy. W 2022 być może stanie przed ostatnią szansą na zwycięstwo w mundialu.



Wygraliśmy w 2016, teraz chcemy sukcesu w mistrzostwach świata. Wszystko jest możliwe, ale trzeba też być realistą. Zdobywam trofea z każdym klubem, w którym gram, ale mundial - to marzenie - przyznał Portugalczyk.



Wcześniej jednak, w połowie 2021 roku, jego drużynę narodową czeka rywalizacja w przełożonych z 2020 z powodu pandemii mistrzostwach Europy.



Mam nadzieję, że do tego czasu będą już kibice na stadionach. Nie lubię grać bez nich. To tak, jakby pójść do cyrku i nie zobaczyć klauna - porównał.



Ronaldo jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej Złotych Piłek od niego zdobył jedynie Argentyńczyk Lionel Messi - sześć. Jednak to Portugalczyk jest rekordzistą m.in. pod względem liczby goli w Lidze Mistrzów - dotychczas 134 - oraz w Europie dla drużyny narodowej - 102.