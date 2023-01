Trener Al-Nassr Rudi Garcia powiedział, że podpisanie kontraktu z Cristiano Ronaldo było dużym krokiem naprzód dla saudyjskiej piłki nożnej. Podpisanie kontraktu z zawodnikiem wielkości Cristiano Ronaldo jest niezwykłe i przyczynia się do rozwoju saudyjskiej piłki nożnej - powiedział Garcia. Cieszymy się z jego przybycia. Pierwszym celem jest praca, aby mógł dostosować się do naszego zespołu, cieszyć się grą dla Al-Nassr i sprawić radość fanom - powiedział Garcia, który wcześniej prowadził Lille, AS Roma, Olympique Marsylia i Olympique Lyon.

Ronaldo zostanie dziś zaprezentowany na stadionie klubu Al-Nassr, Mrsool Park, gdzie na jego pojawienie się ma przybyć 25 tys. fanów. Klub, który przewodzi Saudi Professional League (SPL), odnotował przyrost miliona obserwujących na swoim koncie na Instagramie. Stało się to w kilka dni - od ogłoszenia transferu Ronaldo. W błyskawicznym tempie rozkręciła się również sprzedaż koszulek z numerem 7, z którym Ronaldo będzie grał również w arabskim klubie. "Cristiano, witaj w swoim nowym domu, witaj w SPL" - takimi hasłami Portugalczyk był witany w Rijadzie. 37-letni napastnik strzelił w swojej karierze 819 goli. Wkrótce będziemy wspierać resztę naszych klubów w jakościowych umowach z międzynarodowymi gwiazdami - zapowiedział minister sportu Arabii Saudyjskiej Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. Zobacz również: Sensacyjna porażka Liverpoolu. Oddala się czołowa czwórka

