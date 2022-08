Brytyjska federacja lekkoatletyczna UK Athletics dożywotnio zdyskwalifikowała Toniego Minichiello, trenera m.in. utytułowanej wieloboistki Jessiki Ennis-Hill, za niewłaściwe zachowanie wobec swoich podopiecznych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ubiegłym roku Minichiello został tymczasowo zawieszony wskutek skarg podległych mu sportowców. Brytyjska federacja ogłosiła we wtorek, że miał on wykonywać nieodpowiednie gesty mające podtekst seksualny w stosunku do swoich podopiecznych, dopuszczać się niewłaściwych, a czasem nawet agresywnych zachowań polegających na zastraszaniu oraz nadużyciach emocjonalnych.



"UK Athletics zbadało sprawę i uznało, że jej wyniki są bardzo poważne. Obejmują one dużą liczbę naruszeń warunków zawartych w licencji trenerskiej, które są opisane w statucie organizacji. Jest to rażące naruszenie naszego zaufania ze strony Minichiello, które miało poważne konsekwencje dla zdrowia oraz komfortu psychicznego podległych mu sportowców" - poinformował badający sprawę sztab trenerski.



W trakcie postępowania przeciwko trenerowi Minichiello wygasła jego licencja. Brytyjska federacja lekkoatletyczna postanowiła jej nie przedłużać.



56-letni szkoleniowiec w swojej karierze poprowadził Brytyjkę Jessicę Ennis-Hill do złotego medalu olimpijskiego w siedmioboju podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku.