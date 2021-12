Kolejne kraje dołączają do grupy, która postanowiła zbojkotować zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Bojkot ma jednak charakter dyplomatyczny. To oznacza, że na igrzyskach nie pojawią się przedstawiciele kilku państw. Wyślą na nie jednak swoich sportowców. Skąd wziął się bojkot igrzysk w Pekinie? Jakie kraje zadeklarowały taki właśnie gest polityczny? Co to oznacza dla bojkotujących państw, organizatorów i całego sportowego świata? Na ten temat Paweł Pawłowski rozmawiał z Mieszkiem Rajkiewiczem z Instytutu Nowej Europy.

