Jeden z najbardziej utytułowanych polskich żeńskich klubów, Grupa Azoty Chemik Police, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na stratę głównego sponsora. Drużyna, aby ratować się przed upadkiem, poprosiła o pomoc kibiców. Fani mogą kupić bilety-cegiełki na mecz, który się nie odbędzie.

Zawodniczki Grupy Azoty Chemika Police cieszą się podczas pierwszego meczu półfinałowego ekstraklasy siatkarek z Grot Budowlanymi Łódź / Marcin Bielecki / PAP

Spotkanie nie ma wyznaczonego terminu, miejsca, a Chemik nie ma wyznaczonego przeciwnika. Mecz jest wyłącznie wirtualny, ale dla klubu niewątpliwie ważny. Dochód ze sprzedaży biletów trafi na konto zespołu, któremu grozi upadek.

"Jeśli jesteście kibicem Chemika, to pewnie słyszeliście o naszych problemach finansowych. Szukamy różnych rozwiązań. Wielu kibiców pisało do nas z pytaniami o możliwe wsparcie. Dlatego postanowiliśmy zorganizować wirtualny mecz" - zaznacza klub na swojej stronie. Bilety-cegiełki na spotkanie kosztują od 20 do 500 zł.

Starostwo powiatowe rozpoczyna współpracę z Chemikiem

Pomocną dłoń Chemikowi podało starostwo powiatowe w Policach. Wczoraj klub ogłosił podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy.

"Mamy nadzieję, że współpraca poszerzy możliwości i zainteresuje lokalne firmy dołączeniem do grona partnerów Chemika. Starostwo, działając w ramach współpracy, będzie angażować kontakty oraz środki w promocję klubu. Chcielibyśmy, aby partnerstwo przyniosło korzyści zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla naszej drużyny" - powiedział Radosław Anioł, p.o. prezesa Chemika. Jak duża jest to pomoc i jak wpływa na sytuację klubu, nie wyjaśniono.

180 mln złotych straty Grupy Azoty Police

Drużyna znalazła się w poważnej sytuacji, bo sponsor zapewniający większość ośmiomilionowego budżetu, Grupa Azoty Police wycofała się z finansowania klubu. Komunikat w tej sprawie opublikowano 18 marca 2024 roku. W oświadczeniu spółka przekazała, że zaprzestanie finansowania klubu było konieczne ze względu na złe wyniki spółki. Strata za trzy kwartały 2023 roku wynosi 180 mln złotych.

"Obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, umożliwiającego ustabilizowanie pozycji finansowej Grupy, w tym Grupy Azoty Police. Zaraportowane w ostatnich kwartałach wyniki finansowe powodują, że Grupa Azoty Police podjęła trudną decyzję o niepodejmowaniu współpracy z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police w 2024 r. Pismo w tej sprawie zostało przekazane do klubu 18 marca br." - czytamy w komunikacie.

Spółka dodała, że 11 marca przestała też współpracować z żużlową Unią Tarnów. "Obecna sytuacja finansowa wymaga od spółek Grupy Azoty dokonania analizy wszystkich prowadzonych działań społeczno-sponsoringowych" - wyjaśniają władze GA Police.

Osiem mistrzostw Polski w ciągu dekady

Chemik Police to hegemon kobiecej siatkówki w Polsce. W ostatniej dekadzie drużyna ośmiokrotnie zdobywała mistrzostwo Polski i odnosiła sukcesy w europejskich rozgrywkach. W tym sezonie również ma szansę na triumf. Klub z Polic wygrał pierwszy mecz półfinałowego starcia z Budowlanymi Łódź 3:0. Dziś drugie spotkanie. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw.