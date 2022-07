​Jak poinformował niemiecki "Bild" bez cytowania źródła, FC Barcelona porozumiała się Bayernem Monachium w sprawie transferu kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski / Shutterstock

Według dziennikarzy "Bilda" mistrz Niemiec otrzyma za Polaka 45 milionów euro plus do pięciu milionów w bonusach, a Lewandowski podpisze z katalońskim klubem kontrakt obowiązujący do 2026 roku.

Jeśli te informacje się potwierdzą, to Polaka zabraknie na sobotniej prezentacji Bayernu na stadionie Allianz Arena. Nie poleci też w poniedziałek z drużyną mistrza Niemiec do USA, ale może się tam udać już w niedzielę z Barceloną.

Mający jeszcze roczną umowę z Bayernem Lewandowski od dłuższego czasu sygnalizował chęć przejścia do Barcelony. Do tej pory jednak szefowie niemieckiego klubu nie wyrażali na to zgody.

Z Bayernem, w którym występuje od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a wcześniej dwa w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. Do tego w 2020 roku triumfował z Bawarczykami w Lidze Mistrzów.