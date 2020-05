Według angielskich mediów, jesteśmy coraz bliżej zmiany gospodarza finału Ligi Mistrzów. Pierwotnie mecz miał się odbyć w Stambule.

Zdjęcie ilustracyjne / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Jak podaje Onet, powoli krystalizuje się plan powrotu europejskich rozgrywek. Władze UEFA chcą, by Liga Mistrzów i Liga Europy zostały dokończone w sierpniu. Rozpatrywany jest pomysł, by na finiszu zmagań rozegrać turniej w formacie Final Four.

Z możliwości organizacji finałowego spotkania Ligi Mistrzów najprawdopodobniej zrezygnują Turcy. Chodzi oczywiście o pieniądze. Uważają, że organizacja finału nie opłaci im się, jeśli na stadion w Stambule nie będą mogli wejść kibice.

UEFA ma już szukać gospodarza zastępczego. Wśród kandydatów są miasta z Niemiec i Portugalii. Kto przejmie organizację finały? Tego dowiemy się najprawdopodobniej 17 czerwca - to właśnie na ten termin jest planowane spotkanie władz europejskiego futbolu. To będzie również ważny dzień dla kibiców w Polsce, bo UEFA zdecyduje też o przyszłości finału Ligi Europy, który ma się odbyć w Gdańsku.