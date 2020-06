To może być ósmy z rzędu i trzydziesty w historii klubu tytuł mistrza Niemiec. Bayern Monahcium Roberta Lewandowskiego może już dziś zapewnić sobie ligowy triumf. Do pokonania pozostał jednak Werder Brema.

Werder Brema - to jeden z głównych kandydatów do spadku z ligi obok Paderborn. Z ostatniego pojedynku tych dwóch zespołów zwycięsko wyszedł jednak Werder. Do składu Bayernu wraca jednak najgroźniejszy duet ligi niemieckiej: Robert Lewandowski i Thomas Müller.



O nadchodzącym spotkaniu oraz o sezonie i przyszłości Lewandowskiego - z Arturem Wichniarkiem, specjalistą od Bundesligi - rozmawia Paweł Pawłowski.