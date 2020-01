Iga Świątek w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego zagra o pierwszy w karierze awans do trzeciej rundy Australian Open. Jej rywalką będzie hiszpańska tenisistka Carla Suarez Navarro, która już wcześniej zapowiedziała, że po tym sezonie kończy karierę.

Iga Świątek podczas meczu Australian Open / LYNN BO BO / PAP/EPA

To 18-letnia Polka stanie więc przed szansą na zakończenie pożegnalnego występu w Melbourne starszej o 13 lat rywalki. Zajmująca 56. miejsce w rankingu WTA warszawianka na otwarcie pewnie pokonała Węgierkę Timeę Babos 6:3, 6:2. Teraz musi jednak zachować dużą czujność, bowiem sklasyfikowana o dwie pozycje niżej od niej Hiszpanka sprawiła niespodziankę, eliminując w pierwszej rundzie rozstawioną z "11" Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:7 (6-8), 6:7 (6-8).

Świątek występem w Australian Open zainaugurowała sezon. Zawodniczka z Półwyspu Iberyjskiego zaś zarówno z turnieju WTA w Auckland, jak i w Adelajdzie odpadła w pierwszej rundzie.



Nastolatka ze stolicy najlepszy wynik w Wielkim Szlemie zanotowała rok remu we French Open, gdy dotarła do 1/8 finału. W ubiegłorocznym debiucie w imprezie w Melbourne przeszła trzystopniowe kwalifikacje, w głównej drabince zatrzymała się właśnie na drugiej rundzie.



Suarez Navarro wygrała dotychczas dwie imprezy WTA, ostatnią cztery lata temu. W Wielkim Szlemie najdalej dotarła do ćwierćfinału. Dwukrotnie udało jej się tego dokonać w Australii (2016, 2018), a przed rokiem odpadła tam w drugiej rundzie.



Pierwszy w karierze pojedynek tych tenisistek będzie drugim meczem dnia na korcie nr 14 i powinien się rozpocząć ok. 2.30 w nocy czasu polskiego. Warszawianka jest ostatnią z grona biało-czerwonych w singlu, która pozostała w stawce. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie, a Hubert Hurkacz w drugiej.



Hurkacz powalczy w deblu

Hubert Hurkacz podczas meczu Australian Open / LYNN BO BO / PAP



Wrocławianin w czwartek zainauguruje zaś występ w deblu. Rywalami jego i Kanadyjczyka Vaseka Pospisila będą rozstawieni z numerem 14. Brytyjczycy Jamie Murray i Neal Skupski. Spotkanie to obędzie się na korcie nr 14 tuż po tym, jak zejdzie z niego Świątek.



Nieco później rozpocząć powinien się zaś mecz pierwszej rundy gry podwójnej z udziałem Łukasza Kubota. Lubinianin i Brazylijczyk Marcelo Melo, którzy są rozstawieni z numerem drugim, w trzecim spotkaniu na korcie nr 12 zagrają z Argentyńczykami Guillermo Duranem i specjalizującym się w singlu Diego Schwartzmanem.

