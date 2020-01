Magda Linette na pierwszej rundzie zakończyła swoją przygodę w singlowych zmaganiach tegorocznego wielkoszlemowego Australian Open. Polska tenisistka przegrała na otwarcie w Melbourne z Holenderką Arantxą Rus 6:1, 3:6, 4:6.

Magda Linette / FRANCIS MALASIG / PAP/EPA

Pierwotnie pierwszy w karierze mecz 43. w rankingu WTA Linette z 93. w tym zestawieniu Rus miał się odbyć w poniedziałek. Z powodu intensywnych opadów deszczu jednak - tak jak wiele innych spotkań - mecz na twardym korcie został przełożony na kolejny dzień.

Prawie 28-letnia Polka 12 miesięcy temu również pożegnała się z Australian Open w pierwszej rundzie. Teraz po raz piąty z rzędu znalazła się w głównej drabince tych zawodów. Najlepiej wspomina edycję sprzed dwóch lat, kiedy dotarła do trzeciej rundy. Ten etap zmagań to także jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie (osiągnęła go też we French Open 2017 i Wimbledonie 2019).

Starsza o dwa lata leworęczna Holenderka w głównej drabince zawodów tej rangi ostatnio była w 2018 roku, a wcześniej siedem lat temu. Najlepiej poszło jej na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa w 2012 roku, gdy zatrzymała się na 1/8 finału. W cyklu WTA nie odniosła jak na razie większych sukcesów, a występy w takich turniejach przeplata startami w imprezach niższej rangi.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej kobiet:

Arantxa Rus (Holandia) - Magda Linette (Polska) 1:6, 6:3, 6:4.