Najlepsi szachiści świata przyjadą w przyszłym roku do Warszawy, by wziąć udział w prestiżowym i bardzo silnie obsadzonym turnieju z cyklu Grand Chess Tour. "To będzie najsilniejszy szachowy turniej w historii Polski, w którym udział wezmą tylko najwięksi arcymistrzowie świata" - mówi Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej.

