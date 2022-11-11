Francuski trener Herve Renard ogłosił nazwiska 26 piłkarzy, których powołał do reprezentacji Arabii Saudyjskiej na mistrzostwa świata w Katarze. Ta drużyna będzie w grupie C rywalem Polski oraz Argentyny i Meksyku.
Wszyscy powołani piłkarze występują w klubach z Arabii Saudyjskiej. Jednym z najbardziej znanych jest 31-letni skrzydłowy Salem Al-Dawsari z zespołu Al-Hilal, 70-krotny reprezentant kraju (17 goli), który w przeszłości zaliczył epizod w hiszpańskim Villarreal CF. Arabia Saudyjska zacznie udział mundialu od spotkania z Argentyną 22 listopada. Cztery dni później zmierzy się z Polską, a 30 listopada z Meksykiem. Kadra reprezentacja Arabii Saudyjskiej na MŚ 2022:
- Bramkarze: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).
- Obrońcy: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal).
- Pomocnicy: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab).
- Napastnicy: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh).