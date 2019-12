Brytyjski tenisista Andy Murray, trzykrotny zwycięzca imprez wielkoszlemowych, nie zagra w pierwszym w 2020 roku turniej tej rangi w Melbourne. Z udziału w Australian Open wykluczyły go kłopoty z miednicą.

Andy Murray / Chema Moya / PAP/EPA



Bardzo ciężko pracowałem, by wrócić do swojej optymalnej dyspozycji. Z tym większą przykrością muszę poinformować, że nie będę mógł wystąpić w Australian Open - zacytowali 32-letniego Szkota organizatorzy wielkoszlemowych zawodów w Melbourne.



Murraya zabraknie tym samym w rozpoczynającym się 3 stycznia ATP Cup, drużynowym turnieju mężczyzn, którego pierwsza edycja odbędzie się w trzech australijskich miastach.



Brytyjczyk ma w dorobku trzy wielkoszlemowe triumfy - w US Open (2012) oraz dwukrotnie w Wimbledonie (2013, 2016). W ostatnich latach zmagał się jednak z przewlekłymi kłopotami zdrowotnymi i teraz walczy o powrót do czołówki.

W styczniu tego roku Murray przeszedł operację biodra i rozważał zakończenie kariery. Wrócił do gry jesienią, triumfował nawet - po dwuipółletniej przerwie - w turnieju w Antwerpii, ale w finałowej zawodach Pucharu Davisa w Madrycie nabawił się urazu pleców.



Przyszłoroczna edycja Australian Open rozpocznie się 20 stycznia, a zakończy męskim finałem 2 lutego.