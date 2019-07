"Wakacje i urlop to dokonały moment, żeby zacząć więcej się ruszać" - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Urszulą Gwiazdą, trenerka m.in. full body workout Adriana Kolasa. Można ją też spotkać na krakowskich treningach grupy biegowej RMF4RT Gladiators.

Adriana Kolasa: Urlop to dobry czas, żeby zacząć więcej się ruszać Krzysztof Bodek /RMF FM

Jak dodaje gość RMF FM, podczas każdej aktywności liczy się... rozsądek. Chodzi o to, żeby ćwiczyć tak, aby nie zrobić sobie krzywdy.

Nie forsować się i nie zakładać, że będziemy trenować siedem razy w tygodniu, bo na początku to cel nieosiągalny - dodaje Adriana Kolasa. Szybko przychodzi wtedy zmęczenie i coś, co miało być dla nas przyjemnością, staje się przykrym obowiązkiem.



A wtedy tylko krok od tego, żeby kolejny raz... odpuścić.



Konsekwencja to słowo klucz do sukcesu. Ćwiczmy codziennie, nawet jeżeli miałby to być jedynie kwadrans - radzi trenerka w rozmowie z naszą dziennikarką. Wystarczy parę podskoków i skłonów, a ciało już zaczyna inaczej pracować.



Pytana o najbliższe plany biegowe, Adriana Kolasa odpowiada: bieg Spartan Race w Krynicy- Zdroju. Impreza rusza 24 sierpnia. Będzie tak zwany dystans ultra 50 km z 60 przeszkodami. To w sobotę. Następnego dnia w niedzielę odbędzie się bieg super i sprint - mówi gość RMF FM.