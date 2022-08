Pia Skrzyszowska w wielkim stylu triumfowała w biegu na 100 m przez płotki na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium. To trzeci złoty medal dla Polski na tej imprezie.

Pia Skrzyszowska triumfuje w Monachium / Adam Warżawa / PAP

Pia Skrzyszowska wygrała finał z czasem 12,53 s.

Srebro wywalczyła Węgierka Luca Kozak, a brąz Szwajcarka Ditaji Kambundji. Tuż za podium znalazła się Holenderka Nadine Visser.

Skrzyszowska uzyskała wynik gorszy jedynie o 0,02 sekundy od jej rekordu życiowego. Kozak ustanowiła rekord Węgier - 12,69, natomiast rezultat Kambundji to 12,74.

To pierwszy po 40 latach medal dla Biało-Czerwonych w tej konkurencji. Był to jednocześnie najszybszy czas zwyciężczyni na ME od 1986 roku.

W ostatnim dniu monachijskich mistrzostw Skrzyszowska kapitalnym biegiem dołączyła do licznego grona polskich medalistów tegorocznych ME. To 12. medal naszych lekkoatletów w Monachium.